Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Pincéket árasztott el a víz Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Képünk illusztráció

Fotó: Erdély Bálint Előd

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Haszongépjárműre dőlt fa, úttestre esett állványok és két elárasztott pince – viharkárok elhárításán dolgoztak a marosvásárhelyi tűzoltók hétfőn délután.

Székelyhon

2026. június 22., 17:412026. június 22., 17:41

Több járművet és felszerelést is be kellett vessenek a tűzoltók a hétfő délutáni vihart követően Marosvásárhelyen. Az esetek között említik, hogy egy úttestre zuhant állványzatot kellett eltávolítaniuk, két pincéből kiszivattyúzták a vizet, ugyanakkor egy haszongépjárműre dőlt fa miatt is be kellett avatkozniuk.

A Maros megyei katasztrófavédelem közlése szerint senki sem sérült meg az esetek során.

Hirdetés
Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A mélybe zuhant egy autó a Transzfogarason – videóval
A székelyföldi megyékre is érvényes a most kiadott zivatarriasztás
Toronymagasan a keret legértékesebb játékosa a Sepsi OSK új brazil védője
Simion nekiment a kormánynak, amiért külföldről importál munkásokat
Meglepetésre Belgium emberhátrányban kellett pontot mentsen Irán ellen
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
A mélybe zuhant egy autó a Transzfogarason – videóval
Székelyhon

A mélybe zuhant egy autó a Transzfogarason – videóval
A székelyföldi megyékre is érvényes a most kiadott zivatarriasztás
Székelyhon

A székelyföldi megyékre is érvényes a most kiadott zivatarriasztás
Toronymagasan a keret legértékesebb játékosa a Sepsi OSK új brazil védője
Székely Sport

Toronymagasan a keret legértékesebb játékosa a Sepsi OSK új brazil védője
Simion nekiment a kormánynak, amiért külföldről importál munkásokat
Krónika

Simion nekiment a kormánynak, amiért külföldről importál munkásokat
Meglepetésre Belgium emberhátrányban kellett pontot mentsen Irán ellen
Székely Sport

Meglepetésre Belgium emberhátrányban kellett pontot mentsen Irán ellen
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 22., hétfő

Még egy évet várni kell a katolikus óvoda megalakulására

Ettől a héttől ismét lehet óvodába íratni a gyerekeket a megmaradt férőhelyek számának függvényében, ám Marosvásárhelyen idén még nem indulhat el a katolikus óvoda, ugyanis tavaly túl későn jött létre a líceum, így várni kell még egy évet az óvodára.

Még egy évet várni kell a katolikus óvoda megalakulására
Még egy évet várni kell a katolikus óvoda megalakulására
2026. június 22., hétfő

Még egy évet várni kell a katolikus óvoda megalakulására
Hirdetés
2026. június 21., vasárnap

Ismét felmerül a kérdés, hogy megfelelő ellátásban részesültek-e a kiskorúak

Újra kivizsgálják a Maros megyei sérült gyermekeket gondozó központokban történteket, ellenőrizve, hogy valóban megfelelő ellátásban részesültek-e a kiskorúak. Az igazgató szerint a központokban mindenki megfelelően járt el.

Ismét felmerül a kérdés, hogy megfelelő ellátásban részesültek-e a kiskorúak
Ismét felmerül a kérdés, hogy megfelelő ellátásban részesültek-e a kiskorúak
2026. június 21., vasárnap

Ismét felmerül a kérdés, hogy megfelelő ellátásban részesültek-e a kiskorúak
2026. június 21., vasárnap

Felújítás miatt lezárnak egy utcát Marosvásárhelyen

Lezárják hétfőtől a Knöpfler Vilmos utcát Marosvásárhelyen, felújítási munkálatokat végeznek a járdákon és az úttesten is.

Felújítás miatt lezárnak egy utcát Marosvásárhelyen
Felújítás miatt lezárnak egy utcát Marosvásárhelyen
2026. június 21., vasárnap

Felújítás miatt lezárnak egy utcát Marosvásárhelyen
2026. június 21., vasárnap

VIBE Fesztivál: végleges a zenei program, újdonság várja a fiatalokat

A magyar és román sztárokon túl nemzetközi előadók is színesítik a rendezvényt a július 2–5. között megszervezett, nyolcadik VIBE Fesztiválon, Marosvásárhelyen. A szervezők újdonságként lehetővé teszik, hogy bankkártyával is fizetni lehessen.

VIBE Fesztivál: végleges a zenei program, újdonság várja a fiatalokat
VIBE Fesztivál: végleges a zenei program, újdonság várja a fiatalokat
2026. június 21., vasárnap

VIBE Fesztivál: végleges a zenei program, újdonság várja a fiatalokat
Hirdetés
2026. június 19., péntek

Örömfőzde és Michelin-csillagos vendéglő a butikfesztiválon

Tizenhét szakáccsal lehet beszélgetni Marosvásárhelyen a Taste of Transilvania butikfesztiválon, amit péntektől-vasárnapig tartanak a várban. Aki szeret enni, annak érdemes ide kilátogatni, hiszen hagyományos és különleges ételeket lehet kóstolni.

Örömfőzde és Michelin-csillagos vendéglő a butikfesztiválon
Örömfőzde és Michelin-csillagos vendéglő a butikfesztiválon
2026. június 19., péntek

Örömfőzde és Michelin-csillagos vendéglő a butikfesztiválon
2026. június 19., péntek

Hetvenéves a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum

Ünnepelt a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum pénteken: idén 70 éves az iskola. Az évforduló jó alkalom a visszatekintésre és a jövőbeli tervek átgondolására is, főleg a vidék egyre fogyatkozó gyereklétszámának tekintetében.

Hetvenéves a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum
Hetvenéves a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum
2026. június 19., péntek

Hetvenéves a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum
2026. június 19., péntek

Rendhagyó idénynyitóval készülnek a Medve-tónál

Hatvan zenész koncertezik június 26-án, pénteken Szovátán a Medve-tó strandjának megnyitóján. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenészei este fél nyolckor lépnek a stégre strandidényre hangolva.

Rendhagyó idénynyitóval készülnek a Medve-tónál
Rendhagyó idénynyitóval készülnek a Medve-tónál
2026. június 19., péntek

Rendhagyó idénynyitóval készülnek a Medve-tónál
Hirdetés
2026. június 18., csütörtök

Szakrális Maraton a Mária-úton

Idén immár 11. alkalommal szervezik meg Maros megyében a Szakrális Maratont, amelyen lehetőség van közös imádkozásra, zarándoklatra.

Szakrális Maraton a Mária-úton
Szakrális Maraton a Mária-úton
2026. június 18., csütörtök

Szakrális Maraton a Mária-úton
2026. június 17., szerda

Nincs felfüggesztve a szerződés, továbbra is takarítják Marosvásárhely utcáit

Még érvényes volt szerda délután a hulladékgazdálkodási vállalat és a marosvásárhelyi városháza közötti szerződés – áll a polgármesteri hivatal tájékoztatásában, hozzátéve, az Országos Közbeszerzési Jogorvoslati Tanácstól nem kaptak más értesítést.

Nincs felfüggesztve a szerződés, továbbra is takarítják Marosvásárhely utcáit
Nincs felfüggesztve a szerződés, továbbra is takarítják Marosvásárhely utcáit
2026. június 17., szerda

Nincs felfüggesztve a szerződés, továbbra is takarítják Marosvásárhely utcáit
2026. június 17., szerda

Fizetniük kell a teherautósoknak, ha át akarnak haladni Nyárádszeredán

Akár évi tízezer lejt is fizethetnek a jövőben azok a tehergépkocsi-tulajdonosok, akik Nyárádszereda utcáin kívánnak közlekedni. A városháza ugyanis úthasználati díjat vezetett be a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek számára.

Fizetniük kell a teherautósoknak, ha át akarnak haladni Nyárádszeredán
Fizetniük kell a teherautósoknak, ha át akarnak haladni Nyárádszeredán
2026. június 17., szerda

Fizetniük kell a teherautósoknak, ha át akarnak haladni Nyárádszeredán
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!