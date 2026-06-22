Pincéket árasztott el a víz Marosvásárhelyen

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Fotó: Erdély Bálint Előd
Haszongépjárműre dőlt fa, úttestre esett állványok és két elárasztott pince – viharkárok elhárításán dolgoztak a marosvásárhelyi tűzoltók hétfőn délután.
Több járművet és felszerelést is be kellett vessenek a tűzoltók a hétfő délutáni vihart követően Marosvásárhelyen. Az esetek között említik, hogy egy úttestre zuhant állványzatot kellett eltávolítaniuk, két pincéből kiszivattyúzták a vizet, ugyanakkor egy haszongépjárműre dőlt fa miatt is be kellett avatkozniuk.
A Maros megyei katasztrófavédelem közlése szerint senki sem sérült meg az esetek során.
Ettől a héttől ismét lehet óvodába íratni a gyerekeket a megmaradt férőhelyek számának függvényében, ám Marosvásárhelyen idén még nem indulhat el a katolikus óvoda, ugyanis tavaly túl későn jött létre a líceum, így várni kell még egy évet az óvodára.
Újra kivizsgálják a Maros megyei sérült gyermekeket gondozó központokban történteket, ellenőrizve, hogy valóban megfelelő ellátásban részesültek-e a kiskorúak. Az igazgató szerint a központokban mindenki megfelelően járt el.
Lezárják hétfőtől a Knöpfler Vilmos utcát Marosvásárhelyen, felújítási munkálatokat végeznek a járdákon és az úttesten is.
A magyar és román sztárokon túl nemzetközi előadók is színesítik a rendezvényt a július 2–5. között megszervezett, nyolcadik VIBE Fesztiválon, Marosvásárhelyen. A szervezők újdonságként lehetővé teszik, hogy bankkártyával is fizetni lehessen.
Tizenhét szakáccsal lehet beszélgetni Marosvásárhelyen a Taste of Transilvania butikfesztiválon, amit péntektől-vasárnapig tartanak a várban. Aki szeret enni, annak érdemes ide kilátogatni, hiszen hagyományos és különleges ételeket lehet kóstolni.
Ünnepelt a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum pénteken: idén 70 éves az iskola. Az évforduló jó alkalom a visszatekintésre és a jövőbeli tervek átgondolására is, főleg a vidék egyre fogyatkozó gyereklétszámának tekintetében.
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Idén immár 11. alkalommal szervezik meg Maros megyében a Szakrális Maratont, amelyen lehetőség van közös imádkozásra, zarándoklatra.
Még érvényes volt szerda délután a hulladékgazdálkodási vállalat és a marosvásárhelyi városháza közötti szerződés – áll a polgármesteri hivatal tájékoztatásában, hozzátéve, az Országos Közbeszerzési Jogorvoslati Tanácstól nem kaptak más értesítést.
Akár évi tízezer lejt is fizethetnek a jövőben azok a tehergépkocsi-tulajdonosok, akik Nyárádszereda utcáin kívánnak közlekedni. A városháza ugyanis úthasználati díjat vezetett be a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek számára.
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