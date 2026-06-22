Pincéket árasztott el a víz Marosvásárhelyen

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Több járművet és felszerelést is be kellett vessenek a tűzoltók a hétfő délutáni vihart követően Marosvásárhelyen. Az esetek között említik, hogy egy úttestre zuhant állványzatot kellett eltávolítaniuk, két pincéből kiszivattyúzták a vizet, ugyanakkor egy haszongépjárműre dőlt fa miatt is be kellett avatkozniuk.

A Maros megyei katasztrófavédelem közlése szerint senki sem sérült meg az esetek során.