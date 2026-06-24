Négy embert menekítettek ki egy égő házból Maroskeresztúron

2026. június 23., kedd

Megnyílt és egy hónapig ingyen használható a szovátai tanuszoda

Bár a szovátai tanuszodát még tavaly decemberben átadták, a létesítmény azonban csak most nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A városvezetés bejelentése szerint az első hónapban ingyenesen vehetik birtokba a látogatók az uszodát.