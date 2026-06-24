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Négy embert menekítettek ki egy égő házból Maroskeresztúron

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Mintegy húsz négyzetméteren égett egy lakóház tetőszerkezete szerda reggel Maroskeresztúron. Az épületben négy ember tartózkodott, köztük egy fogyatékkal élő ember is, akiket a helyszínen lévő lakosok még biztonságban kimenekítettek.

Székelyhon

2026. június 24., 08:292026. június 24., 08:29

A lángok a ház tetőszerkezetén csaptak fel, a helyszínre három tűzoltóautót és egy SMURD-mentőegységet riasztottak. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint

a tűzoltók rövid időn belül körülhatárolták a tüzet, amely körülbelül húsz négyzetméternyi tetőfelületet érintett.

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A ház tulajdonosa a történtek következtében pánikrohamot kapott, őt a helyszínen látták el a mentők. Az oltási munkálatok és az utómunkálatok a reggeli órákban is folytatódtak.

Marosszék Tűzeset
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