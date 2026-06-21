Felújítás miatt lezárnak egy utcát Marosvásárhelyen

Lezárják hétfőtől a Knöpfler Vilmos utcát Marosvásárhelyen, felújítási munkálatokat végeznek a járdákon és az úttesten is.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A marosvásárhelyi városháza közleménye szerint június 22-én, hétfőn megkezdődnek a felújítási munkálatok a Knöpfler Vilmos (egykori Brăila) utcában, a Lovasság (Călărașilor) utca és a Rózsák (Rozelor) utca közötti szakaszon.

Hirdetés

Eltávolítják az aszfaltréteget, hogy újra láthatóvá váljon a történelmi kockakőburkolat, természetes kőszegélyeket helyeznek el, valamint felújítják a járdákat és a gépkocsibehajtókat.

A munkálatok ideje alatt az utcát lezárják a forgalom elől, a lakók számára azonban biztosított lesz a be- és kijárás.