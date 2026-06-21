Felújítás miatt lezárnak egy utcát Marosvásárhelyen

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Fotó: Olti Angyalka
Lezárják hétfőtől a Knöpfler Vilmos utcát Marosvásárhelyen, felújítási munkálatokat végeznek a járdákon és az úttesten is.
A marosvásárhelyi városháza közleménye szerint június 22-én, hétfőn megkezdődnek a felújítási munkálatok a Knöpfler Vilmos (egykori Brăila) utcában, a Lovasság (Călărașilor) utca és a Rózsák (Rozelor) utca közötti szakaszon.
Eltávolítják az aszfaltréteget, hogy újra láthatóvá váljon a történelmi kockakőburkolat, természetes kőszegélyeket helyeznek el, valamint felújítják a járdákat és a gépkocsibehajtókat.
A munkálatok ideje alatt az utcát lezárják a forgalom elől, a lakók számára azonban biztosított lesz a be- és kijárás.
A magyar és román sztárokon túl nemzetközi előadók is színesítik a rendezvényt a július 2–5. között megszervezett, nyolcadik VIBE Fesztiválon, Marosvásárhelyen. A szervezők újdonságként lehetővé teszik, hogy bankkártyával is fizetni lehessen.
Tizenhét szakáccsal lehet beszélgetni Marosvásárhelyen a Taste of Transilvania butikfesztiválon, amit péntektől-vasárnapig tartanak a várban. Aki szeret enni, annak érdemes ide kilátogatni, hiszen hagyományos és különleges ételeket lehet kóstolni.
Ünnepelt a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum pénteken: idén 70 éves az iskola. Az évforduló jó alkalom a visszatekintésre és a jövőbeli tervek átgondolására is, főleg a vidék egyre fogyatkozó gyereklétszámának tekintetében.
Hatvan zenész koncertezik június 26-án, pénteken Szovátán a Medve-tó strandjának megnyitóján. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenészei este fél nyolckor lépnek a stégre strandidényre hangolva.
Idén immár 11. alkalommal szervezik meg Maros megyében a Szakrális Maratont, amelyen lehetőség van közös imádkozásra, zarándoklatra.
Még érvényes volt szerda délután a hulladékgazdálkodási vállalat és a marosvásárhelyi városháza közötti szerződés – áll a polgármesteri hivatal tájékoztatásában, hozzátéve, az Országos Közbeszerzési Jogorvoslati Tanácstól nem kaptak más értesítést.
Akár évi tízezer lejt is fizethetnek a jövőben azok a tehergépkocsi-tulajdonosok, akik Nyárádszereda utcáin kívánnak közlekedni. A városháza ugyanis úthasználati díjat vezetett be a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek számára.
Visszatért dolgozni háromszáz alkalmazott a marosvásárhelyi vegyipari kombinátba hétfőtől, míg hatszázan továbbra is a július végéig meghosszabbított felmondási idejüket töltik. A visszahívott dolgozók a termelés újraindítását készítik elő.
Négy helyszín, két színpad és kétmillió lej – ezek a legfontosabb tudnivalók az idei, június 25. és 28. közötti, immár 29. alkalommal megszervezett marosvásárhelyi városnapoktól. Íme néhány fellépő: Follow the Flow, Șuie Paparude, Blahalouisiana, Voltaj.
Beindítaná a Maros HÉV Egyesület a Szászrégen–Marosvásárhely–Marosludas közötti helyi érdekeltségű vonatot, de ehhez az érintett önkormányzatok anyagi hozzájárulására is szükség van. A napokban több településen is szavaznak majd a kérdésben.
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