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Felújítás miatt lezárnak egy utcát Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Lezárják hétfőtől a Knöpfler Vilmos utcát Marosvásárhelyen, felújítási munkálatokat végeznek a járdákon és az úttesten is.

Székelyhon

2026. június 21., 16:252026. június 21., 16:25

A marosvásárhelyi városháza közleménye szerint június 22-én, hétfőn megkezdődnek a felújítási munkálatok a Knöpfler Vilmos (egykori Brăila) utcában, a Lovasság (Călărașilor) utca és a Rózsák (Rozelor) utca közötti szakaszon.

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Eltávolítják az aszfaltréteget, hogy újra láthatóvá váljon a történelmi kockakőburkolat, természetes kőszegélyeket helyeznek el, valamint felújítják a járdákat és a gépkocsibehajtókat.

A munkálatok ideje alatt az utcát lezárják a forgalom elől, a lakók számára azonban biztosított lesz a be- és kijárás.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés
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