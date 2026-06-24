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Autót sodort el a vonat Maros megyében

• Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság

Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság

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Személyautót sodort el a vonat a Maros megyei Bánffytanya településnél szerda délután. A szerencsés kimenetelű vasúti balesetben senki sem sérült meg.

Székelyhon

2026. június 24., 18:502026. június 24., 18:50

Vasúti balesethez riasztották a hatóságokat, köztük a nagysármási tűzoltóegységet, miután egy személyvonat autóval ütközött Bánffytanyánál. A tűzoltók feladata a tűzmegelőzési intézkedések biztosítása volt a helyszínen.

A balesetben senki sem sérült meg

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– közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.

Marosszék Baleset
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