Autót sodort el a vonat Maros megyében

Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság
Személyautót sodort el a vonat a Maros megyei Bánffytanya településnél szerda délután. A szerencsés kimenetelű vasúti balesetben senki sem sérült meg.
Vasúti balesethez riasztották a hatóságokat, köztük a nagysármási tűzoltóegységet, miután egy személyvonat autóval ütközött Bánffytanyánál. A tűzoltók feladata a tűzmegelőzési intézkedések biztosítása volt a helyszínen.
– közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
Tűzesethez vonultak ki a szászrégeni hivatásos tűzoltók csütörtök délután a Maros megyei Görgényoroszfaluba, miután egy faipari vállalkozás fűrészportároló silójában tűz keletkezett.
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