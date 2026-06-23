A tervezettnél korábban elkészülhet a Marosvásárhely és Nyárádszereda közti autópálya

Az A8-as autópálya Marosvásárhely és Nyárádszereda közti szakasza mintegy 50 százalékban elkészült, a 24 kilométeres sztrádát 2027 első felében adhatják át a forgalomnak – jelentette be kedden Horațiu Cosma, a szállításügyi minisztérium államtitkára.

Székelyhon 2026. június 23., 19:592026. június 23., 19:59 2026. június 23., 20:042026. június 23., 20:04

„Az Egyesülés (A8-as) autópálya első szakaszán nagyon jó ütemben haladnak a munkálatok: a Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti 24 kilométeres szakasz kivitelezési szintje már elérte a mintegy 50 százalékot – írta Facebook-bejegyzésében az államtitkár. Hirdetés Elmondása szerint a kivitelező mozgósítása megfelel az elvárásoknak:

naponta közel 800 munkás, illetve több mint 700 munkagép és berendezés dolgozik az építkezésen.

„A töltések mennyisége havonta több mint 400 ezer köbméterrel növekszik. Ennél a munkafázisnál már meghaladták az 50 százalékos kivitelezési szintet. (...) Megkezdődött az aszfaltozás is” – idézi Cosmát a News.ro hírügynökség. Az államtitkár szerint júliusban közel 25 ezer tonna aszfaltkeverék beépítését tervezik, augusztusban pedig ez a mennyiség mintegy 40 ezer tonnára emelkedik. A műtárgyak építésénél még jobb az előrehaladás – hangsúlyozta:

A hidak és felüljárók kivitelezése körülbelül 65 százalékos szinten áll.

A projekt teljes egészéhez szükséges közel 600 gerendából több mint 400 már elkészült, és több mint 200-at már be is emeltek a helyére. A kivitelező eddig összesen több mint 108 ezer köbméter betont épített be.” Júliusban befejezik a nagyfeszültségű elektromos hálózatok áthelyezésének utolsó munkálatait is, ami lehetővé teszi a fennmaradó munkaterületek teljes felszabadítását.

A vállalkozóval egyeztetve tervet készítettünk a Marosvásárhely és Ákosfalva közötti szakasz előtérbe helyezésére, amely déli elkerülő útként fog szolgálni Marosvásárhely számára.