Lesz Maros híd, de nem ott, ahol a liberálisok szeretnék

Aláírásgyűjtést indítanak a marosvásárhelyi liberális párti politikusok és tanácsosok, megerősítést kérve a lakosságtól, hogy fontos a Kárpátok sétányára tervezett híd megépítése. Soós Zoltán szerint is fontos ez a híd, de nem a liberálisok által megjelölt helyszínen és nem pont most. Jelenleg olyan Maroson átvezető hidak tervein dolgoznak, amelyeket uniós pénzalapokból lehet megépíteni.

Az elmúlt öt évben hétezerrel nőtt azon gépkocsik száma, amelyek egy óra alatt át akarnak kelni Marosvásárhelyen a nagy Maros hídon. Ez a híd köti össze a belvárossal és a város nagy részével az Egyesülés negyedet, de Marosszentannát és a Mezőségen élő közösségeket is.

Nemcsak az autósforgalom nőtt meg, hanem az is kiderült, hogy a híd város felőli részén, az Aranykakas vendéglő előtt levő körforgalom, akárhányszor alakítják át, óránként csak kétezer autó átengedésére képes.

Példaként említette, hogy az elmúlt másfél év alatt olyan nagy árváltozás történt az építőanyagok terén is, hogy az egykor 30 millió lejre becsült híd megépítése most legalább 80 millió lejbe kerülne. Azt is elmondta, hogy szerinte és