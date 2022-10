Elutasították az új Maros-híd tervét, kivonultak a tanácsosok

Több mint két órát tartott csütörtök délután a marosvásárhelyi tanácsosok októberi soros ülése úgy, hogy egyetlen igazán fontos napirendi pont volt, amely kisebb vitát is szült: a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd ügye. Ez a terv nem új keletű, már a korábbi polgármester, Dorin Florea is erőltette. 2017-ben már szavazott is a testület erről, elfogadva a megvalósítást – ha lesz rá pénzalap.