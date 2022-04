Látványosan emelkedett a bárányhús ára is

Nemcsak a helyi termelői piacokon, az üzletekben is jelentősen megdrágult a hagyományos húsvéti alapanyag, a bárányhús. Míg tavaly Marosvásárhelyen 28–30 lejért haza is szállították a levágott bárányt, idén már 40–42 lejnél kezdődik kilogrammja, Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is hasonlóan magasak az árak. Gyergyószentmiklóson a legolcsóbb a húsvéti eledel.