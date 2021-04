Változó, hogy hol mennyibe kerül a bárányhús, de az biztos, hogy zsebbe kell nyúlni érte

Alacsonyabb kínálat és magasabb árak – húsvétra nehezebben és drágábban szerezhető be a bárányhús Csíkszeredában, Marosvásárhelyen viszont jóval alacsonyabb áron kínálják az alapanyagot az ünnepi fogáshoz.

Boltokban is kapható bárányhús. Az árak térségenként változnak • Fotó: Haáz Vince

Igencsak eltérő áron kínálják a bárányhúst a hargitai és a marosi megyeszékhelyen: Csíkszeredában 32-35 lejt is elkérnek kilogrammjáért, Marosvásárhelyen környékén viszont a korábbi években megszokott, 25 lej körüli áron kapható a termék, 28 lejért pedig házhoz is szállítják. Igaz, a boltokban ott is drágább az alapanyag.

HIRDETÉS

Jelentős drágulás Csíkszeredában

Legalább tíz éve nem volt olyan drága a bárányhús Csíkszeredában, mint idén, ráadásul a kínálat is igencsak szegényes. Míg a járványt megelőző években az ünnep előtt a csíkszeredai piaccsarnok asztalain kizárólag bárányhúst árultak, minapi ottjártunkkor a szokásos változatosság fogadott.

Zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, méz és egyéb finomságok várták az érdeklődőket, bárányhúst viszont mindössze két asztalnál értékesített egy csíkszéki és egy udvarhelyszéki árus.

Vásárló viszont annál több akadt: a 32-35 lejes kilogrammonkénti ár ellenére az egyik árusnál már a délelőtti órákban fogytán volt a termék, a másiknál pedig hosszú sorokba rendeződve várakoztak az érdeklődők. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján

a jelentős drágulás oka valószínűleg a húsvét korai időpontja.

Azokban az években ugyanis, amikor korábbra esett az ünnep, mindig drágább volt a bárányhús. Ettől függetlenül 2011 óta nem volt példa 30 lejnél magasabb árra egy kilogramm bárányhúsért Csíkszeredában, a legtöbb évben pedig átlagosan 25 lej körül alakult a termék kilogrammonkénti ára.