Különböző módokon jártak el az ifjúsági lakásukat elveszítő csíkszeredai családok

Egyesek már kiköltöztek, mások bíróságon támadták meg a döntést, de olyanok is akadnak, akik egyik említett lehetőséggel sem éltek, esetükben hamarosan elindítják a kilakoltatási eljárást – így alakult az elmúlt egy hónapban azoknak a csíkszeredai családoknak a helyzete, akik szerződését nem hosszabbították meg az általuk használt ANL-lakásokra.

Nincs tovább. Költözniük kell az ANL-tömbházlakásokból azoknak, akik nem tettek jogi lépéseket az ügyben • Fotó: Veres Nándor

Miután az év elején közel harminc, az Országos Lakásügynökség (ANL) által épített tömbházban lakó család bérleti szerződését nem hosszabbították meg Csíkszeredában – mivel a szerződés haszonélvezője nem rendelkezett állandó munkahellyel a városban –, az érintettek megoldásokat kerestek a helyzet rendezésére.

Évekig nem vették figyelembe, most viszont ez alapján veszítheti el ANL-lakását több csíkszeredai család Közel harminc csíkszeredai család maradhat fedél nélkül, miután nem hosszabbították meg az általuk használt ANL-lakásra a szerződésüket erre az évre. Ennek oka, hogy noha egy helyi határozat ezt megköveteli, a szerződések birtokosai nem rendelkeznek állandó csíkszeredai munkahellyel. Közel harminc csíkszeredai család maradhat fedél nélkül, miután nem hosszabbították meg az általuk használt ANL-lakásra a szerződésüket erre az évre. Ennek oka, hogy noha egy helyi határozat ezt megköveteli, a szerződések birtokosai nem rendelkeznek állandó csíkszeredai munkahellyel.

A legtöbben bírósági eljárás indítása mellett döntöttek, de olyanok is vannak, akik inkább kiköltöztek, mások viszont semerre sem léptek.

HIRDETÉS

Mint Bors Béla alpolgármestertől megtudtuk, a csíkszeredai munkahely hiánya miatt huszonnyolc bérlőnek nem tudták meghosszabbítani a szerződését, azóta közülük

hét család kiköltözött, mások viszont úgy döntöttek, fellépnek a döntés ellen, és három pert is elindítottak az önkormányzat ellen (több család összefogása által).

Olyanok is vannak azonban, akik nem költöztek ki, de a perekben sem vesznek részt, az ő esetükben el kell indítaniuk a kilakoltatási eljárást. „Az önkormányzatnak nem az a célja, hogy bárkit is otthon nélkül hagyjon, de törvénytelenséget nem követhetünk el, ezért kénytelenek leszünk elindítani a kilakoltatási eljárást ebben a hónapban” – magyarázta az alpolgármester. Hozzátette: mivel időközben nyolc ANL-lakás szabadult fel, hét a kiköltözések, egy pedig lakásvásárlás miatt, áprilisban kérvényezni lehetett ezek bérlését. A felhívás során 69 lakásigénylési iratcsomót adtak le az érdeklődők, tízet viszont nem fogadtak el, így a fennmaradó 59 alapján állítottak össze egy várólistát, amit a hétfői rendkívüli tanácsülésen el is fogadtak.

Az igénylők között egyébként olyanok is vannak, akiknek az év elején nem hosszabbították meg a szerződésüket, de azóta rendezték a munkahely kérdését.

A nyolc rendelkezésre álló lakást így 59-en szeretnék a magukénak tudni, tehát az alpolgármester szerint nagy igény van az ANL-lakásokra a városban.

Ezért tervbe helyezték újabbak megépítését, ennek érdekében telekvásárlásra készül az önkormányzat ebben az évben. Zárásként arra is kitért, hogy a vitatott szabályzót, amely jelenleg előírja, hogy a szerződéstulajdonosnak kell csíkszeredai lakhellyel rendelkeznie, módosítani szeretnék, hogy az év végén vagy a jövő év elején ne alakulhasson ki ismét egy ideihez hasonló helyzet.

Az egyik érintett megkeresésünkre elmondta, azért indítottak több eljárást, mert eltérő helyzetben voltak az egyes családok. Összefogtak például azok, akik a gyakorlatban Csíkszeredában dolgoztak, de hivatalosan nem volt bejegyezve a munkapont a városban, mások azért társultak, mert ugyanannál a cégnél tevékenykednek. Maradt továbbá nyolc-tíz család, akik szintén közös ügyvédet fogadtak, közéjük tartozik a lapunknak nyilatkozó férfi is. Hozzátette: egyelőre további információk nem állnak rendelkezésre, még az első meghallgatás időpontját sem tűzték ki.