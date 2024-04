Kipróbáltuk a felújított parajdi wellnesst – két dolog nagyon feltűnt

Húsvétkor volt alkalmunk ellátogatni a felújított parajdi wellnessközpontba, az egyik kiemelendő észrevételünk éppen a nagyszombati időponttal kapcsolatos, a másik viszont érzékszervi: szemnek és orrnak is változást hozott.

Húsvétkor volt alkalmunk ellátogatni a felújított parajdi wellnessközpontba, az egyik kiemelendő észrevételünk éppen a nagyszombati időponttal kapcsolatos, a másik viszont érzékszervi: szemnek és orrnak is változást hozott.

Tavaly októberben zárták be a helyi önkormányzat tulajdonában lévő fürdőt, hogy belső felújítást végezzenek a járófelülettől kezdve a medencéken át a magasodó tartóoszlopokig. A tervek szerint 2024 elejére kellett volna befejezni a munkát, ám a javítások elhúzódtak , így csak március végén sikerült újranyitni.

Az idei húsvét alkalmával, nagyszombaton látogattunk el a belső felújításon átesett, és nemrég, március 23-án megnyitott parajdi wellnessközpontba, és az időpontot tekintve jól tettük. No, de ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük csak az alapoktól.

de a most alkalmazott modernebb technológiáknak és alapanyagoknak köszönhetően akár tíz évig is bírhatja.

A felújítás során kicserélték még az öltözőknél a válaszfalakat, illetve újraburkolták a recepció padlózatát, sőt a nyugágyakat is újrakezelték.

A nyugágyakat is újrakezelték

az édesvizű medencék hőmérséklete is igazán kellemes,

még a nagymedence is melegebb a környéken található wellnessek édesvizű medencéinél, így nagyobb gyerekekkel való lubickolásra kifejezetten alkalmas. Úszásra talán túlságosan meleg is, de nincsenek itt úszósávok, helyettük két, időszakosan működő nyakzuhany.

Ami viszont a legfeltűnőbb, még akkor is, ha egy Parajdon vakációzó társaság egyik fele megy a wellnessbe, a másik pedig a szálláson marad, hogy

Nos, aki járt már a parajdi wellnessben, az tudja, miről beszélünk: a sötét, magas sótartalommal és ásványi anyaggal rendelkező termálvíz erős szaggal párosul, amit a fürdőruhákkal, törülközőkkel hazahoz a vendég. Ez tűnt most el!

A gyógyvizes medencék sokkal világosabbak, látja az ember benne a lábát, és eltűnt a szag is.

Vágási Levente ezt lapunknak azzal magyarázta, hogy megváltoztatták a szűrőberendezést, „homok helyett üveggranulátum” alapú szűrést végeznek, ezért tisztább és szagmentesebb a víz. A gyógyhatás viszont ugyanaz, az igazgató elmondása szerint három laborban is bevizsgáltatták az 1200 méter mélyről származó vizet, és

A másik dolog pedig, ami igazán jól esett, az a nagyszombati forgalom. A húsvéti minivakáció ellenére egyáltalán nem voltak sokan, így aki most látogatott oda, kétszer is jól járt: egy hete megnyitott, új állapotú létesítményben üdülhetett, tömegnyomor nélkül. Várhatóan ez nem így lesz az ortodox húsvét alkalmával, az igazgató akkorra már telt házzal számol. „Már most látjuk a foglalásokból a panzióknál. A magyar ember a szokásaihoz híven tartja még az ünnepeket, a románok már inkább kimozdulnak otthonról” – magyarázta Vágási Levente.