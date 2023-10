Miért zárták be a parajdi wellnessközpontot?

Már tavaly látszott, hogy teljes felújításra van szükség a wellnessközpont belső részén, ezt pedig idén a szakértői vélemény is alátámasztotta – fejtette ki lapunknak Nyágrus László, Parajd község polgármestere. Mint mondta, eszerint ki kell cserélni a burkolatként használt csempéket, illetve a padlózat és több medence is korszerűsítésre szorul.

Éppen ezért újabb szakértői véleményt rendeltek, amelyet hamarosan kézhez is kapnak. Azt ugyanakkor már most tudni, hogy jó eséllyel

„Úgy gondolom, hogy a sóbánya mellett a wellnessközpont is lényeges része a helyi turisztikai kínálatnak, ezért fontos, hogy elvégezzük a javításokat” – szögezte le a polgármester. Mindemellett egy büfé létrehozásában is gondolkodnak – el is készült az ehhez szükséges tanulmány –, ám ez egy hosszútávú elképzelés, hiszen addig még számos bürokratikus problémát kell megoldani, továbbá külső anyagi forrásra is szükség lenne.