Kelemen Hunor a kulturális intézményeket érintő költségcsökkentő tervek elvetésére kérte a kormányfőt

Aki a kultúrát támadja, előbb vagy utóbb eljut oda is, hogy a könyvek nem nyomtatva, hanem égetve jók

Az MTI emlékeztetett, az RMDSZ elnöke a 14. Kolozsvári Magyar Napok hétfő esti nyitógáláján mondott köszöntőbeszédében is szót emelt a kormány költségcsökkentő tervei ellen, amelyek a magyar kulturális intézményeket hatványozottan érintik, különösen a székelyföldi kisvárosi múzeumok, színházak léte kerül veszélybe – erről egyébként a Székelyhon is részletesen cikkezett .

Brâncuși és Enescu, Bartók és Ady földjén európai uniós szinten jelenleg is nagyon kevés pénzt szánnak a kultúra támogatására.

Kelemen Hunor volt kulturális miniszterként a tervek kivitelezhetetlenségére is felhívta a figyelmet. „Nem lehet a nagy zenekarból gyököt vonni” – fogalmazott.

Kifejtette, hogy az összes érvét felsorolta Marcel Ciolacu kormányfőnek, és kérte: vessék el a tervet. „Ígéretet is kaptam, hogy így fog ez történni, de óvatos duhajként csak annyit mondok: várjuk meg a végét” – jelentette ki. Emlékeztetett, 11–12 éve kulturális miniszterként meg tudott akadályozni „egy ehhez hasonló ámokfutást”, de az RMDSZ most nincs kormányon.

Mint ismert, a kormány néhány hete jelentette be költségcsökkentő terveit, a sürgősségi kormányrendelet-tervezet ellen több székelyföldi elöljáró is szót emelt, a színházak, múzeumok munkaközössége is tiltakozott.