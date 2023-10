Kalandozás vadvizek zúgásában

Hirdetés

Néha nem árt megállni, szétnézni... Fotó: Kocsis Károly

Terepjárózók körében nem képezheti vita tárgyát, hogy Erdély legszebb hegyi útvonala a Csíki-havasok főgerincén vezet végig, mondjuk Bálványos várától a Naskalatig. Eme megállapítás természetesen nem mentes némi lokálpatriotizmustól, ám amíg törvénnyel nem tiltják ennek kifejezésre juttatását, hadd éljünk vele. De mi van akkor, ha a Kárpátok vonulatában valami újat szeretnénk kipróbálni? Ehhez ajánlunk tippet az alábbiakban.

Hirdetés Székelyföldön erre sokan kapásból rávágnák, hogy hát ott magaslik szent hegyünk, a Hargita, ám annak gerince nem mindenütt járható terepjáróval, ahol meg igen, ott többnyire erdőben vezet az útnak nehezen nevezhető akármi, ami takarja a kilátást. Márpedig

egy ilyen túra nemcsak a sárdagasztásról meg a gumiabroncsok lepörgetéséről szól, hanem elsősorban a látványról.

Nagyjából ez vonatkozik a Háromszéki-havasokra is, amely a Mogyorós-tetőtől a Lakócáig teljes egészében ugyancsak nem járható, míg tőle északra, a Nemere-hegység a Nagy–Sándor-tetőig – vagy az edzettebbek, illetve felturbózott járművek számára akár a Nagy–Nemere-csúcsig – ugyan igen, de ott útközben csak a Gyepár-tető késztet hosszabb megállóra, ahonnan órákig, szótlanul lehet gyönyörködni a látóhatárunkig kiterjedő tájban.

Az Ünőkő, a Kis-Ünőkő és a Vörös Fotó: Kocsis Károly

A Görgényi-havasok gerincén a Nagy–Mező-havas és a Bucsin-tető közötti, amúgy sem túl hosszú szakasz inkább küzdőszellemet és kitartást igényel, a szűkebb pátriánk északi határát képező Besztercei-havasokat, a Nagy–Budak-csúcstól a Vámán-nyeregig (Vám-kútig) pedig azért nem merjük ajánlani, mert a Nagy–Széplestől keletre egy rész bizony akár életveszélyesnek is minősíthető. A Gyergyói-hegység viszont toplistás helyezésre érdemesül, akárcsak a Nagy– és a Kis–Tatár-havas gerince, el egészen Slonig, illetve a Măneciu-vízgyűjtőig – kár, hogy erről autóval közvetlenül nem lehet eljutni a Szilon-havas gyöngyszemét képező Sasok taváig. Ám mivel itt már többször barangoltunk, és valami új kihívásra vágytunk, napokig vacilláltunk a Kelemen-havasok és a Radnai-havasok között, mígnem végül az utóbbira esett választásunk. És egyáltalán nem bántuk meg!

A Nagy-Szamos felső völgyében Fotó: Kocsis Károly

A Gága-hát oldalában Mielőtt folytatnánk, gyorsan előrebocsátom, tudatában vagyunk annak, hogy az igazi férfiak és nők gyalogolva, sátrat cipelve járják végig ezeket a helyeket, ahogyan az illendő, és ahogyan a turistalapok is határozottan ajánlják, és önfeledt legénykorunkban bizony éltünk is ezzel a lehetőséggel. Csakhogy mostanság már nehéz elegendő időt szabaddá tenni a mászkáláshoz, és mi tagadás,

a teherbírásunk sem a régi már – igen, valójában elkényelmesedtünk.

De mivel a hegyek iránti vonzalom ettől még nem szűnik meg, kénytelenek vagyunk segédeszközhöz folyamodni, ami más körülmények közepette is megeshet az életben. Meggyőződésünk viszont, hogy ezzel korántsem okozunk annyi kárt a természetben, mint például az illegális fakitermelők, akik nem is örülnek nekünk, amikor beléjük botlunk. Lehet, hogy éppen ők szerelik fel – egyébként törvénytelenül! – azt a sok sorompót az erdei utakra?

A távolban már látszik, hol kellene végigmenni Fotó: Kocsis Károly

Tehát Radnai-havasok. Aki gyalog akarja végigjárni a Nagy–Szamos felső szakaszának völgyét északról lezáró hegység főgerincét a 817 méter magas Szacsali- és az 1271 m magas Radnai-hágó között (ez utóbbi a román nyelvű térképeken Rotunda néven szerepel), nagyjából 50 km-t kell megtennie, tehát több napot kell rászánnia. Természetesen ez sem járható mindenütt terepjáróval, de a Radnai-hágótól a Gága-hát (Gázsa-hát) keleti feléig, közel 10 km-en igen, és bár ez autóval nem tűnik hosszúnak, minden egyes perc felejthetetlen élményt kínál.

Szemben velünk a Szuhárd, alatta a Radnai-hágó Fotó: Kocsis Károly

Ebben a mintegy 1000 négyzetkilométeren elterülő hegységben található a Keleti-Kárpátok legmagasabb csúcsa, az először dokumentálhatóan Kitaibel Pál neves természetbúvár és gróf Waldstein Ádám által 1796-ban meghódított Nagy-Pietrosz (2303 m), amely egyes helyeken Kövesként szerepel, 1942-ben pedig Horthy-csúcsra keresztelték át, de ezt 1944 után már nem volt ildomos használni, nem is gyökerezett meg a köztudatban. (Ekkor születtek az olyan elnevezések, mint Hoverla = Hóvár, Pap Iván = Pap-havas, Farkaus = Várkő, Sztinka = Katinka, Javornik = Juharos (Jávoros), Bratkovszka = Barátka, Surul = Turul, Vihorlát = Viharlátó, Cibles = Széples, Gutin = Ezüstös, Vlegyásza = Vigyázó, Bocsasza = Bocsátó, Miroslava = Miroszló, Vârful Omului = Emberfő, Bucsecs = Búcsúzó, Osztrovszki hegység = Osztó, Vepor = Eperhát, Branyiszkó = Toborzás, és még sorolhatnánk.) Mellette még az Ünőkő, a Kis–Ünőkő (Lála), a Rebra, a Kis–Rebra és a Grohotu nyújtózkodik 2200 méter feletti magasságba, és legalább fél tucat (Puzdra, Bukuly, Nagy–Ányes, Grgaló, Ember-csúcs, Vörös-csúcs) csúcs meghaladja a 2100-at.

Fák ritkán takarják a kilátást Fotó: Kocsis Károly

„Az Ünőkő völgye még szebb, mint a Lála. Hatalmas vízesések zuhognak alá keresztlépcsőin s tálalakú völgyeiben kisebb-nagyobb tavak csillognak. Az oldalfalakon fehér kristályos mészkődarabok bukkannak elő s egyenletes magasságban húzódnak végig rajtuk, igen szép külső formát kölcsönözve nekik. A völgy felső részén az Ünőkő csúcsa emelkedik merészen föl, mintha egy csodavár hatalmas bástyája volna. Elől pedig éles, szakadékos, járhatatlan gerinc keríti be félkörben a völgy fejét: a csodavár körfala… Gyönyörű kilátás tárult elénk, amit elősegített a ragyogó tiszta idő. Délnyugatra a Nagyszamos völgye vonult s mindenütt követni lehetett jó darabig. Völgyéből az apró oláh községek fehér házai világítottak ki. Szépen látszott délnyugat felé az Erdélyi medence halomvidéke, a Mezőség s a háttérben szabad szemmel is igen jól kivehetők voltak a Gyalui-havasok körvonala s a Gergely-havas hármas kúpja. Mellettük jobbra a Vlegyásza emelkedett ki, balra pedig megerőltetett nézéssel az Erdélyi–Érchegység körvonalai látszottak. Délen a Kelemen- és Borgói-havasok kúpjai, keletre pedig az Ünőkő emelkedett, s elzárta a kilátást. Annál szebb volt azonban ez északkeletre és északra. Északkeleten a bukovinai, hegyek, északon pedig a Máramarosi-havasok látszottak, melyek közül komoran, tekintélyesen emelkedtek ki a Hoverla és Pop Iván. Északnyugatra a Radnai-havasok éles gerince húzódott, s a végén ott őrködött tar fejével a Nagy–Pietrosz. A völgyekből pedig apró oláh falvak házacskái csillogtak. Valóságos térkép, melynél fenségesebbet, szebbet, igazabbat képzelni sem lehet!”

Varga Lajos: A Radnai-havasokban (Erdély, 1911/12.) Itt jól használható kerékpárutat is kialakítottak, amely hol a gerincösvényt követi, hol mellette halad, időnként átmetszve. A barlangokat, tavakat, tengerszemeket, vízeséseket, szurdokokat magába foglaló természeti látnivalók ismertetésétől, az első világháborús lövészárkok és az Árpád-vonal több helyen is nagyon jól kivehető maradványaitól most eltekintünk, annál is inkább, mert mi sem kerestük fel az összest. Sőt, a Lala-tóig vezető, oda-vissza 4 órát igénylő ösvényt sem vállaltuk be, mert azzal a délutánra kitűzött túrát kockáztattuk volna. Márpedig ez a szakasz kitűnően összeköthető a vele szembe meredező Szuhárd-hegység főgerincével!

Mintha a felhők is csalogatnának... Fotó: Kocsis Károly

Fel az Emberfőre! Visszaereszkedtünk tehát a Radnai-hágóig, ahol a kemping gondnoka már várt bennünket, mondván, belépéskor 5 lejt kell(ett volna) neki fizetni fejenként. Látva, hogy a Szuhárd „kapujában” több helyen is öles betűkkel írja, „járművel behajtani szigorúan tilos”, a belépő kétszeresét nyomtuk a markába, mire készséggel közölte, hogy a tiltótáblákkal mi most ne törődjünk. Az itteni leülős pihenőhelyen elfogyasztott nem mindennapi ebéd után tehát következhetett a Szuhárd legmagasabb csúcsa, az Emberfő! Még mielőtt továbblépnénk, hadd idézzük fel, hogy

1241. március utolsó napján itt tört be Erdélybe a mongolok egyik, Kadan vezette serege. Teljesen elpusztították Radna városát,

megölve vagy rabszíjra fűzve mintegy 4000 lakóját, illetve egyes források szerint pár száz helybéli száz átállt az oldalukra, hogy aztán a továbbiakban közösen öldököljék Erdély népét. Aztán 1285-ben újból megérkeztek a tatárok, a későbbi századok folyamán pedig többször is, utoljára 1717-ben. Az sem zavarta őket, hogy a tulajdonképpeni utat csak 1859-ben építették ki, összekötvén Erdélyt Bukovinával. 1916 őszén az osztrák–magyar egységek többször is sikeresen visszaverték itt az orosz és román csapatokat, a II. világháború végén pedig az Árpád-vonal néven ismert erődítményrendszert csak megkerülni tudta a szovjet hadsereg, áttörni nem.

Világháborús lövészárkok nyomai Fotó: Kocsis Károly

Ahogy a Szuhárd gerincén elindulunk felfelé, mindjárt jobbról

hősi halottak temetője emlékeztet az első világháborús harcokra.

A kerékpárosok által is használt út néhol meredeken kapaszkodik, de száraz időben viszonylag könnyen járható, a kilátás pedig mindvégig zavartalan. Ha szerencsénk van, és nincs köd, akár az 1932 méter magas Emberfőre (Omului) is kizötykölődhetünk – ha nekünk sikerült, másnak sem lehetetlen.

Egyes helyeken egészen széles az „ösvény” Fotó: Kocsis Károly

Rálátás az „ezeréves” határra Itt aztán tényleg fenséges körpanoráma fogad bennünket, alig jutunk szóhoz a bámulattól, csak a csúcspálinka felhörpintése után kezdünk magunkhoz térni. Az egyetlen település, amely lent a mélyben feltűnik, az 1797-ben szepességi erdőmunkások által alapított Radnalajosfalva – a térképeken hiába keressük, mert ma Cârlibaba néven szerepel, és Suceava megyéhez tartozik, pedig egykoron még az „ezeréves” határ innenső oldalára esett.

Ez volt a Magyar Királyság utolsó faluja a Bukovina felé vezet úton…

A Szuhárd nyergén végighaladva ereszkedtünk be a Mária-völgyben lefoglalt szállásunkra. Az egykori favágótelep ma tele van panziókkal, ám számomra érthetetlen módon egyik sem található meg a szállásközvetítő internetes oldalakon, kizárólag a Google-térképre ránagyítva fedezhetjük fel. Így bukkantam rá magam is a Roua de Munte nevű panzióra, amelyet merek ajánlani, már csak emberbarát árai miatt is: egy éjszaka svédasztalos reggelivel és vacsorával 180 lejt kóstál személyenként.

Kilátás a Kis-Ünőkő közeléből Fotó: Kocsis Károly

Ez a völgy a legjobb kiindulópont az itteni autós hegyi túrákhoz, hiszen a közúti forgalom elől le van zárva, forgalmistáktól nem kell tartani. Ez egyébként az innen a Radnai-hágóig felvezető 17D jelzésű útra is vonatkozik. A szállástól számítva a körút kb. 65 km-t tett ki, és minden egyes percét élveztük. Úgy érzem, vissza fogunk térni… A múltról A Radnai-havasok déli lábánál fekvő Óradnát (Rodna, Rodna Veche) német bányászok alapították a 12. században, és az itteni ezüstlelőhelyeknek köszönhetően hamarosan a korabeli Magyar Királyság egyik legjelentősebb városává nőtte ki magát. 1268-ban itt szerkesztették az első, városi önkormányzat által kibocsátott oklevelet Erdélyben. Fejlődésének a két 13. századi mongol invázió vetett véget, utána egy ideig majdnem lakatlanná is vált, a 15. században kezdett újra benépesedni, főleg szászok által. Az 1763-ban létesített ólomkohójához sok osztrák, szlovák és magyar munkás érkezett, később a bukovinai Jakobénből is költöztek ide cipszer bányászok. A környék bányáiban még az 1990-es években is közel 3000 ember dolgozott: cink-, ólom-, réz- és ezüstércet termeltek ki, míg kőbányáiban andezitot, dácitot és mészkövet fejtettek. 2000-ben több bányát bezártak, a bányászok száma a negyedére esett vissza. 1850-ben 2172 lakosából 1431 volt román, 316 magyar, 271 német és 96 cigány nemzetiségű, a római katolikusok, evangélikusok és reformátusok száma 642 főt tett ki összesen. Jelenleg mintegy 5700 lakosa van, a magyarok aránya 5 százalék körüli lehet. Ha már itt járunk, mindenképpen tekintsük meg a domonkosok 12. században épült templomának maradványait, amelyet a tatárok kétszer is leromboltak, 1285-ben végérvényesen. És ne mulasszuk el egy kis kitérőt tenni a városhoz tartozó, a 19. század folyamán kialakult Radnaborberekbe (Valea Vinului), amely nemcsak tüdőt tisztító levegőjéről és gyógyvizeiről híres, hanem arról is, hogy Reményik Sándor költőnk több hetet töltött itt. A telep felső végén, „az utolsó házban”, az emberi civilizáció és a természet határán születtek 1921-es, Vadvizek zúgása című ciklusának versei. A Reményik Sándor-emlékházat 2007. szeptember 1-jén avatták fel.

Kilátás a Kis-Ünőkő közeléből Fotó: Kocsis Károly

Innen még 2 óra gyaloglás (lenne) a Lala-tó Fotó: Kocsis Károly

A Gága nyerge Fotó: Kocsis Károly

Ezt már a Szuhárdból kaptuk lencsevégre Fotó: Kocsis Károly

Lövészárok-nyomok az Emberfőn Fotó: Kocsis Károly

Magányos fa Fotó: Kocsis Károly

Az útvonal térképre rajzolva Fotó: Kocsis Károly

A gerincösvényt sok helyen vörösáfonya-mezők kísérik Fotó: Kocsis Károly

Gyűjtik is szaporán! Fotó: Kocsis Károly

Nem minden terepjáró bírja az út „fáradalmait” Fotó: Kocsis Károly

A távolban jól kivehető, hol vezet a gerincút Fotó: Kocsis Károly

Amikor Radnaborberek utolsó házát is elhagyjuk Fotó: Kocsis Károly

Óradna még őriz valamit a régi időkből Fotó: Kocsis Károly

Az óradnai domonkos templom romjai mellett már ott nyújtózkodik a hagymakupola Fotó: Kocsis Károly

Az egykori templomot tatárok rombolták le Fotó: Kocsis Károly

Itt alkotott több héten keresztül Reményik Sándor Fotó: Kocsis Károly