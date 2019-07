Jót akart, de baj lett belőle – a plébános kiáll a furcsa felújítást elvégeztető idős híve mellett

A pléhlemezek semmilyen szempontból nem illenek a kápolnához. Nem fog így maradni az épület • Fotó: Gergely Imre

A kápolna 1933-ban épült az egykori vár romjain, és az utóbbi évtizedek alatt csak romlott az állapota. A tetőzetre és a falakra is ráfér egy alapos tatarozás. A várhegy lábánál élők számára fontos az épület, de igazából évente egyetlen nap, a Jézus Szent Szíve ünnepén tartott búcsú az az alkalom, amikor látják is azt, hiszen

Száznál is többen osztották meg véleményüket a kápolnán elvégzett beavatkozás kapcsán, ki indulatosan, ki megoldást keresve. Közülük alig volt valakinek konkrét ismerete arról, hogy valójában hogyan is történt a Both váránál álló kápolna „rendezése”, számos feltételezés és indulatos reakció keletkezett az ügyből.

Az épület rossz állapotáról értesítést kapott Korom Imre plébános, és Köllő Miklós műépítésszel június közepén nézték meg a helyszínen, hogy mi is a teendő. Láthatták: a falakon magasra kúszott a salétrom, a vakolatot teljesen le kell verni, és a tetőzeti dránica is cserére szorul. El is indult a dokumentáció előkészítése a felújításhoz. Június 28-án, a búcsú alkalmával azonban már azt látta a plébános, hogy a falakat körös-körül pléhlemez borítja.

Nem fog így maradni

A kápolna felújításához elindította a szükséges iratcsomó előkészítését a Munkás Szent József-plébánia. Átfogó restaurálásra, a tetőzet teljes cseréjére, a falak kijavítására van szükség, természetesen a megfelelő műemlékvédelmi szempontokat figyelembe véve. Ennek során nyilván a pléhlemezeket is eltávolítják. A plébános azzal is tisztában van, hogy ez többéves folyamat is lehet. Ugyanakkor

kiáll a beavatkozást elvégző idős ember mellett.

Az egyház meg fogja téríteni számára a pléhlemezek felszerelésével járó költségeket is, és ha a hatóságok büntetést rónának ki rá, azt szintén átvállalja a plébánia – jelenti ki Korom Imre. Büntetésről egyelőre nincs szó, de a helyi rendőrség felszólítást vitt ki az idős hívőnek, az eredeti állapotok visszaállítására kötelezve.

A plébános üzen a Facebookon a kápolna ügyéről vitatkozóknak is: ha a száz hozzászóló fejenként száz lejjsel hozzájárulna, már meg is lenne az anyagvásároláshoz szükséges összeg. És ha ötvenen egyórai munkával is segítenének, már meg is lenne a szakszerű felújítás.