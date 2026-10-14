Játszótérrel segítik a gyerekek gyógyulását

A játszótér felavatásával egy régi álom vált valóra Kézdivásárhelyen
Fotó: Kocsis Károly
Kültéri játszóteret avattak szerdán a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórház udvarán. A létesítmény az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete által februárban szervezett jótékonysági bál bevételéből, valamint a támogatók összefogásának köszönhetően valósult meg.
2026. október 14., 13:012026. október 14., 13:01
2026. október 14., 13:022026. október 14., 13:02
A szerdai átadón elhangzott: mindez egy régi álom beteljesülését jelenti.
Tarczali Mária, a kórház gyermekosztályának korábbi vezető főorvosa és Domokos Fejér Melinda, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke már évekkel ezelőtt megfogalmazta annak szükségességét, hogy
Domokos Fejér Melinda bízik abban, hogy könnyebbé tehetik azokat a napokat, amelyeket a gyermekeknek sajnos kórházban kell tölteniük
Fotó: Kocsis Károly
Az elképzelés megvalósítására az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete és az Aktív Nők Egyesülete fogott össze. A februárban megszervezett Szívből a Gyermekeknek jótékonysági bálon
A kezdeményezést a kórház vezetősége és a kézdivásárhelyi önkormányzat is támogatta, ugyanis az egészségügyi intézmény – amint azt menedzsere, Canea Kocsis András köszöntőjében megjegyezte – saját költségvetéséből ezt nem tudta volna kivitelezni.
Az ünnepélyes átadón elsősorban a nőszervezet tagjai, valamint a kórház vezetőségének és személyzetének képviselői vettek részt
Fotó: Kocsis Károly
Az átadón felszólaló Hatházi Annamária, a gyermekosztály vezető főorvosa hangsúlyozta: a gyermekek gyógyulása nem csupán a kórtermekben, illetve a gyógyszeres kezeléseken múlik. Legalább ennyire fontos a lelki egyensúly megőrzése, a félelmek oldása és a fizikai aktivitás is.
– hangsúlyozta a doktornő. Mint kifejtette, a kialakított tér lehetőséget teremt arra, hogy a kis betegek egészségi állapotuktól függően a kezelések közötti időszakban a szabad levegőn játszhassanak, egy időre megfeledkezhessenek betegségükről, és megőrizhessék a gyógyuláshoz szükséges lelki egyensúlyukat.
Ünnepélye szalagvágás: Domokos Fejér Melinda, Canea Kocsis András és dr. Hatházi Annamária
Fotó: Kocsis Károly
Domokos Fejér Melinda beszédében emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete elmondta, hogy februárban azzal a céllal szervezték meg a jótékonysági bált, hogy
„Ma pedig azért vagyunk itt, mert ez az álom valósággá vált” – foglalta össze az előzményeket a nőszervezet elnöke.
Hozzátette: az új játszótér sokkal többet jelent néhány játékelemnél, hiszen azt üzeni, hogy
Az ünnepélyes átadást követően néhány gyerek már birtokba is vette az új játszóteret.
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