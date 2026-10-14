Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Játszótérrel segítik a gyerekek gyógyulását

A játszótér felavatásával egy régi álom vált valóra Kézdivásárhelyen

A játszótér felavatásával egy régi álom vált valóra Kézdivásárhelyen

Fotó: Kocsis Károly

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kültéri játszóteret avattak szerdán a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórház udvarán. A létesítmény az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete által februárban szervezett jótékonysági bál bevételéből, valamint a támogatók összefogásának köszönhetően valósult meg.

Kocsis Károly

2026. október 14., 13:012026. október 14., 13:01

2026. október 14., 13:022026. október 14., 13:02

A szerdai átadón elhangzott: mindez egy régi álom beteljesülését jelenti.

Hirdetés

Tarczali Mária, a kórház gyermekosztályának korábbi vezető főorvosa és Domokos Fejér Melinda, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke már évekkel ezelőtt megfogalmazta annak szükségességét, hogy

a kórház udvarán is kialakítsanak egy barátságos játszóteret.

Domokos Fejér Melinda bízik abban, hogy könnyebbé tehetik azokat a napokat, amelyeket a gyermekeknek sajnos kórházban kell tölteniük Galéria

Domokos Fejér Melinda bízik abban, hogy könnyebbé tehetik azokat a napokat, amelyeket a gyermekeknek sajnos kórházban kell tölteniük

Fotó: Kocsis Károly

Az elképzelés megvalósítására az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete és az Aktív Nők Egyesülete fogott össze. A februárban megszervezett Szívből a Gyermekeknek jótékonysági bálon

45 ezer lej adomány gyűlt össze, amelyet a játszótér kialakítására fordítottak.

A kezdeményezést a kórház vezetősége és a kézdivásárhelyi önkormányzat is támogatta, ugyanis az egészségügyi intézmény – amint azt menedzsere, Canea Kocsis András köszöntőjében megjegyezte – saját költségvetéséből ezt nem tudta volna kivitelezni.

Az ünnepélyes átadón elsősorban a nőszervezet tagjai, valamint a kórház vezetőségének és személyzetének képviselői vettek részt Galéria

Az ünnepélyes átadón elsősorban a nőszervezet tagjai, valamint a kórház vezetőségének és személyzetének képviselői vettek részt

Fotó: Kocsis Károly

Valódi terápiás eszköz

Az átadón felszólaló Hatházi Annamária, a gyermekosztály vezető főorvosa hangsúlyozta: a gyermekek gyógyulása nem csupán a kórtermekben, illetve a gyógyszeres kezeléseken múlik. Legalább ennyire fontos a lelki egyensúly megőrzése, a félelmek oldása és a fizikai aktivitás is.

Idézet
Ez a játszótér nem luxus, hanem egy valódi terápiás eszköz”

– hangsúlyozta a doktornő. Mint kifejtette, a kialakított tér lehetőséget teremt arra, hogy a kis betegek egészségi állapotuktól függően a kezelések közötti időszakban a szabad levegőn játszhassanak, egy időre megfeledkezhessenek betegségükről, és megőrizhessék a gyógyuláshoz szükséges lelki egyensúlyukat.

Ünnepélye szalagvágás: Domokos Fejér Melinda, Canea Kocsis András és dr. Hatházi Annamária Galéria

Ünnepélye szalagvágás: Domokos Fejér Melinda, Canea Kocsis András és dr. Hatházi Annamária

Fotó: Kocsis Károly

Több, mint néhány játékelem

Domokos Fejér Melinda beszédében emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete elmondta, hogy februárban azzal a céllal szervezték meg a jótékonysági bált, hogy

a kézdivásárhelyi kórházban gyógyuló gyermekeknek legyen egy helyük, ahol a nehéz napokon is helyet kap a játék, a nevetés és a felhőtlen öröm.

„Ma pedig azért vagyunk itt, mert ez az álom valósággá vált” – foglalta össze az előzményeket a nőszervezet elnöke.

Hozzátette: az új játszótér sokkal többet jelent néhány játékelemnél, hiszen azt üzeni, hogy

a nehéz pillanatokban sincsenek egyedül a betegek és családjaik.

Az ünnepélyes átadást követően néhány gyerek már birtokba is vette az új játszóteret.

Háromszék Kézdivásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Balesethez vonultak ki nagy erőkkel a tűzoltók Csíkszeredában
Ennyiért fogja kínálni Romániában új modelljét, a Strikert a Dacia
Fegyveres rablás áldozata lett a magyar válogatott korábbi kapusa
Egy évet sem tartott, hámlik a burkolat az új ferdekábeles hídon
Új hét, új éllovas az Udvarhely körzetiben
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Balesethez vonultak ki nagy erőkkel a tűzoltók Csíkszeredában
Székelyhon

Balesethez vonultak ki nagy erőkkel a tűzoltók Csíkszeredában
Ennyiért fogja kínálni Romániában új modelljét, a Strikert a Dacia
Székelyhon

Ennyiért fogja kínálni Romániában új modelljét, a Strikert a Dacia
Fegyveres rablás áldozata lett a magyar válogatott korábbi kapusa
Székely Sport

Fegyveres rablás áldozata lett a magyar válogatott korábbi kapusa
Egy évet sem tartott, hámlik a burkolat az új ferdekábeles hídon
Krónika

Egy évet sem tartott, hámlik a burkolat az új ferdekábeles hídon
Új hét, új éllovas az Udvarhely körzetiben
Székely Sport

Új hét, új éllovas az Udvarhely körzetiben
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Nőileg

Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 14., szerda

Az amerikai haderő egyik repülőgépét adományozta az USA a román hadseregnek

Az Amerikai Egyesült Államok egy C-130 Hercules repülőgépet adományozott a román hadseregnek, az ünnepélyes átadóra szerdán került sor a 90-es otopeni-i légibázison.

Az amerikai haderő egyik repülőgépét adományozta az USA a román hadseregnek
Az amerikai haderő egyik repülőgépét adományozta az USA a román hadseregnek
2026. október 14., szerda

Az amerikai haderő egyik repülőgépét adományozta az USA a román hadseregnek
Hirdetés
2026. október 14., szerda

Éjjel nem repültek be drónok a romániai légtérbe, délelőtt viszont igen

Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere szerda délelőtt az ukrán-román folyami határ közelében, a légi célpont rövid időre behatolt Románia légterébe Sulina keleti részének környékén – közölte a védelmi minisztérium.

Éjjel nem repültek be drónok a romániai légtérbe, délelőtt viszont igen
Éjjel nem repültek be drónok a romániai légtérbe, délelőtt viszont igen
2026. október 14., szerda

Éjjel nem repültek be drónok a romániai légtérbe, délelőtt viszont igen
2026. október 14., szerda

Gabonapelyhes dobozokban és borosüvegekben hozták a drogot Hollandiából Magyarországra – elfogták őket 

Elfogtak két budapesti dílert, aki Hollandiából hozott Magyarországra több kilogrammnyi drogot vonaton – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szerdán a police.hu oldalon.

Gabonapelyhes dobozokban és borosüvegekben hozták a drogot Hollandiából Magyarországra – elfogták őket 
Gabonapelyhes dobozokban és borosüvegekben hozták a drogot Hollandiából Magyarországra – elfogták őket 
2026. október 14., szerda

Gabonapelyhes dobozokban és borosüvegekben hozták a drogot Hollandiából Magyarországra – elfogták őket 
2026. október 14., szerda

A szerdai nap folyamán dönti el a PSD, hogy belépnek-e Niculescu kormányába

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke kedd este bejelentette, hogy a párt szerdán dönt az országos politikai tanácsának ülésén, hogy a PSD belép-e Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányába.

A szerdai nap folyamán dönti el a PSD, hogy belépnek-e Niculescu kormányába
A szerdai nap folyamán dönti el a PSD, hogy belépnek-e Niculescu kormányába
2026. október 14., szerda

A szerdai nap folyamán dönti el a PSD, hogy belépnek-e Niculescu kormányába
Hirdetés
2026. október 14., szerda

Túl van a műtéten Leó pápa, sikeresen eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét

Sikeresen befejeződött XIV. Leó pápa műtétje a római Gemelli-kórházban október 13-án, kedden délután. A mintegy másfél órás, komplikációmentes beavatkozás során eltávolították a Szentatya jobb tüdejének alsó lebenyét.

Túl van a műtéten Leó pápa, sikeresen eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét
Túl van a műtéten Leó pápa, sikeresen eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét
2026. október 14., szerda

Túl van a műtéten Leó pápa, sikeresen eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét
2026. október 14., szerda

Érkezett egy kis lehűlés

Az ország északi és északnyugati részén, valamint a hegyekben és hegyközi medencékben fagypont alá csökkent a hőmérséklet szerdára virradóra.

Érkezett egy kis lehűlés
Érkezett egy kis lehűlés
2026. október 14., szerda

Érkezett egy kis lehűlés
2026. október 14., szerda

Érkeztek a drónok, de végül nem sértették meg Románia légterét

A védelmi minisztérium szerda reggel közölte, hogy radarrendszere három légi célpontot észlelt a román-ukrán határ közelében, ukrajnai oldalon, Vilkove városhoz közel.

Érkeztek a drónok, de végül nem sértették meg Románia légterét
Érkeztek a drónok, de végül nem sértették meg Románia légterét
2026. október 14., szerda

Érkeztek a drónok, de végül nem sértették meg Románia légterét
Hirdetés
2026. október 14., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ megszavazza Niculescu kormányát

Kelemen Hunor kijelentette, hogy az RMDSZ megszavazza azt a kormányt és kormányprogramot, amellyel Luca Niculescu a parlament elé áll, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a PSD körül szerveződik meg a kormány.

Kelemen Hunor: az RMDSZ megszavazza Niculescu kormányát
Kelemen Hunor: az RMDSZ megszavazza Niculescu kormányát
2026. október 14., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ megszavazza Niculescu kormányát
2026. október 14., szerda

Magyarországra látogat Emmanuel Macron francia elnök október 23-án

Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-i ünnepségek alkalmából – mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban kedden.

Magyarországra látogat Emmanuel Macron francia elnök október 23-án
Magyarországra látogat Emmanuel Macron francia elnök október 23-án
2026. október 14., szerda

Magyarországra látogat Emmanuel Macron francia elnök október 23-án
2026. október 14., szerda

Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika

Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság október 1-jei döntését. Eszerint Hankó Balázs volt kulturális miniszter és államtitkára Varga-Bajusz Veronika letartóztatásban maradnak.

Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika
Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika
2026. október 14., szerda

Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!