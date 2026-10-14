Játszótérrel segítik a gyerekek gyógyulását

Kültéri játszóteret avattak szerdán a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórház udvarán. A létesítmény az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete által februárban szervezett jótékonysági bál bevételéből, valamint a támogatók összefogásának köszönhetően valósult meg.

Kocsis Károly 2026. október 14., 13:012026. október 14., 13:01 2026. október 14., 13:022026. október 14., 13:02

A szerdai átadón elhangzott: mindez egy régi álom beteljesülését jelenti. Hirdetés Tarczali Mária, a kórház gyermekosztályának korábbi vezető főorvosa és Domokos Fejér Melinda, az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének elnöke már évekkel ezelőtt megfogalmazta annak szükségességét, hogy

a kórház udvarán is kialakítsanak egy barátságos játszóteret.

Domokos Fejér Melinda bízik abban, hogy könnyebbé tehetik azokat a napokat, amelyeket a gyermekeknek sajnos kórházban kell tölteniük Fotó: Kocsis Károly

Az elképzelés megvalósítására az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete és az Aktív Nők Egyesülete fogott össze. A februárban megszervezett Szívből a Gyermekeknek jótékonysági bálon

45 ezer lej adomány gyűlt össze, amelyet a játszótér kialakítására fordítottak.

A kezdeményezést a kórház vezetősége és a kézdivásárhelyi önkormányzat is támogatta, ugyanis az egészségügyi intézmény – amint azt menedzsere, Canea Kocsis András köszöntőjében megjegyezte – saját költségvetéséből ezt nem tudta volna kivitelezni.

Az ünnepélyes átadón elsősorban a nőszervezet tagjai, valamint a kórház vezetőségének és személyzetének képviselői vettek részt Fotó: Kocsis Károly

Valódi terápiás eszköz Az átadón felszólaló Hatházi Annamária, a gyermekosztály vezető főorvosa hangsúlyozta: a gyermekek gyógyulása nem csupán a kórtermekben, illetve a gyógyszeres kezeléseken múlik. Legalább ennyire fontos a lelki egyensúly megőrzése, a félelmek oldása és a fizikai aktivitás is.

Ez a játszótér nem luxus, hanem egy valódi terápiás eszköz”

– hangsúlyozta a doktornő. Mint kifejtette, a kialakított tér lehetőséget teremt arra, hogy a kis betegek egészségi állapotuktól függően a kezelések közötti időszakban a szabad levegőn játszhassanak, egy időre megfeledkezhessenek betegségükről, és megőrizhessék a gyógyuláshoz szükséges lelki egyensúlyukat.

Ünnepélye szalagvágás: Domokos Fejér Melinda, Canea Kocsis András és dr. Hatházi Annamária Fotó: Kocsis Károly

Több, mint néhány játékelem Domokos Fejér Melinda beszédében emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete elmondta, hogy februárban azzal a céllal szervezték meg a jótékonysági bált, hogy

a kézdivásárhelyi kórházban gyógyuló gyermekeknek legyen egy helyük, ahol a nehéz napokon is helyet kap a játék, a nevetés és a felhőtlen öröm.

„Ma pedig azért vagyunk itt, mert ez az álom valósággá vált” – foglalta össze az előzményeket a nőszervezet elnöke. Hozzátette: az új játszótér sokkal többet jelent néhány játékelemnél, hiszen azt üzeni, hogy

a nehéz pillanatokban sincsenek egyedül a betegek és családjaik.