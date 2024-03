Itt a legújabb gyergyószentmiklósi zenekar első dala

„Izgatottan vártuk már ezt a bemutatkozást, és végre elérkezett! Lehet, hogy a zenekar tagjaival külön-külön már találkoztál más-más formációkban, de most mindannyian

Az első daluk a Süt A Nap Az Égen címen látott napvilágot, amelyhez egy, a zenekart bemutató videóklip is társult. A klipet Török Arnold (Nidel Films) készítette, a forgatásnak a gyergyószentmiklósi YourLivingRoom szolgált helyszínül. Amint Fodor László közölte, a zenekar első dala nem jöhetett volna létre a 4S Street frontembere, Alin Nicuța nélkül, aki a felvételek elkészítésében és hangzásvilágának kialakításában is segített. A felvétel végső formáját Szabó Szebasztián kezei alatt érte el.

ahol már a javarészt saját szerzeményekből álló repertoárjukat fogják bemutatni.

A fiúk termékeny időszakról számolnak be, ennek következtében még a nyár előtt várható lesz tőlük további megjelenés is. Az első lemez is láthatáron van, a megjelenés dátuma – ígéretük szerint – hamarosan nyilvános lesz.

„Motivációnk töretlen, célkeresztünkben a legnagyobb színpadok állnak. Reméljük, hamarosan az erdélyi és magyarországi fesztiválokon is találkozhatunk a kedves közönséggel. Nekünk most ez a legfontosabb!” – nyilatkozták a NÉKED tagjai.

Érdemes lesz figyelni a fiúk munkásságát, itt lehet követni őket.