Ismét tíz községgel rövidült a székelyföldi vörös zónás településlista

Két díjjal ismerték el Székelyföldi Legendárium csapatának munkáját

Magyarország és a Kárpát-medence legkiválóbb teljesítményei között említhető most már a Székelyföldi Legendárium csapatának munkája, amely a Highlights of Hungary harmadik helyezettje lett, ugyanakkor különdíjban is részesült.