Ilyen időjárás mellett tovább halogatnák a reptéri munka folytatását

Még nem tudni, pontosan mikor folytatják a munkát. Archív • Fotó: Haáz Vince

Szerdán jár le az a határidő, amíg a megyei tanács jóváhagyta, hogy szüneteljenek a munkálatok a marosvásárhelyi repülőtéren. Mint beszámoltunk róla, december 18-án a kifutópályája felújítását végző cégek kérésére az önkormányzat jóváhagyta a munkálatok felfüggesztését, mivel

az alacsony hőmérséklet és a kedvezőtlen időjárási feltételek veszélyeztetik a munkálatok minőségét.

A munkálatok felfüggesztése alatt a kivitelezőnek biztosítania kell a már elvégzett munkálatok konzerválását. Akkor a megyei tanács sajtóközleménye azt is megjegyezte, hogy a felújítást az időjárás függvényében a határidő lejárta előtt is újrakezdheti a kivitelező, de arra is lehetősége van, hogy szükség esetén kérje a felfüggesztés meghosszabbítását. Ezt legkésőbb öt nappal a határidő lejárta előtt teheti meg.

Mint Lukács Katalin, a megyei önkormányzat sajtószóvivője hétfőn érdeklődésünkre elmondta, a kivitelező csütörtökön kérte a határidő meghosszabbítását, és előreláthatóan ezt jóvá fogják hagyni neki. Mivel hivatalos válasz még nem született, a sajtószóvivő nem tudta megmondani, hogy meddig hosszabbítják meg a munkálatok felfüggesztését, de

valószínűnek tartotta, hogy egész februárra szól majd ez a jóváhagyás.

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér kifutópályának teljes körű javítása októberben kezdődött el. A beruházás keretében felújítják a kifutópályát, a repülőtéri parkolókat, helyreállítják az összekötő utakat, a kiszolgáló utakat, felújítják a mozgási területeken található útburkolati jeleket, új esővíz- és szennyvízhálózatot, valamint szennyvíztisztító rendszert építenek ki, felújítják a fényrendszert és az elektromos vezetékeket, illetve különböző földmunkálatokat végeznek el. A szerződés aláírásakor az illetékeset azt nyilatkozták, hogy a munkálatok elvégzésére 108 nap áll a társulás rendelkezésére, ebből 10 nap az előkészületekre és 98 nap a konkrét munkálatokra.