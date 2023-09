Higgyünk abban, hogy van székely jövő ebben a térségben

Nemrégiben interjút adott a Székelyhonnak Balázs Attila vállalkozó, aki a Gyergyóremetén épülő ipari park legfontosabb befektetője. A beszélgetés során többször is említette Barti Tihamér nevét – rámutatva arra, hogy az RMDSZ Gyergyó Területi Szervezete elnökének fontos szerepe van a fejlesztések elindulásában és megvalósításában. A vállalkozó szempontjai után kíváncsiak vagyunk a politikus meglátásaira is.

– Elnök úr, Balázs Attila interjúnkban többször megemlítette az ön nevét, kifejtve, hogy ön komolyan hozzájárult ahhoz, amit ők a térségben tesznek. Abban az interjúban azt mondta, hogy minden a hokival kezdődött. Hogy is volt ez? – Valóban – ahogy Balázs Attila is mondta –, tényleg minden a hokival kezdődött. Ezelőtt 5–6 évvel, az akkori Progym tiszteletbeli elnökeként több vállalkozót megkerestem Gyergyószéken, arra kérve őket, hogy támogassák a jégkorongot. Azt kellett látnom, hogy erre itt kevés esély van: korlátozottak a lehetőségek, hiszen nincs nagyon sok pénz Gyergyószéken. Ebből kiindulva

kerestem meg azokat az elsősorban gyergyószéki származású vállalkozókat, akik Magyarországon dolgoznak és sikeres cégeket építettek fel.

Nyitottságot találtam a részükről. Balázs Attila a mozgatórugója lett a jégkorong támogatására indult szervezésnek, elnöke lett az immár Gyergyói Hoki Klub néven létrejött új klubnak. Oroszlánrészt vállal ebben a projektben, és kívülről nem is látszik, hogy milyen nagy terhet visz a vállán ő és az a csapat, aki ezt felvállalta. Kívülről az látható, hogy vannak mérkőzések, komoly színvonalat képviselünk – egészen odáig, hogy megnyertük az Erste Ligát, és komolyan foglalkozunk az utánpótlással. Azt mindenkinek látnia kell, hogy

a Progym idejében a klub éves költségvetése mindössze 80 ezer euró volt, a mostani szinthez pedig fel kellett emelni 1,3 millió euróra.

az emberek kezdték azt gondolni, hogy itt nem lehet és nem is érdemes megpróbálni semmit.

Ráadásul azt is látni és tudni lehetett, hogy az itteniek és a Gyergyóból elszármazott emberek más vidékeken sikeresek, megbecsült dolgozók, sikeres vállalkozók. Amikor közéleti pályára léptem, az elejétől fogva ez a kérdés határozta meg a gondolkodásomat: mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ez a térség visszanyerje az önbizalmát? Egy térségi politikusnak ilyen és ehhez hasonló kérdésekre válaszokat kell adni, nem lehet megkerülni ezeket sem sok fizetett önreklámmal, sem pótcselekvésekkel. – És ön ismeri az ilyen típusú kérdésekre a válaszokat? – A válasz egyszerű volt: csapatmunkára volt szükség, mert közösség csak együttműködéssel tud épülni, illetve a tevékenységünkben hatékonynak kell lenni, mert ez tud bevonni külső partnereket, finanszírozásokat. És természetesen konkrét célok is kellettek.

És magam is meglepődtem: a kivitelezés könnyebb, mint amire számítottam.

Az emberek, akiket megkerestem, akiknek baráti jobbot nyújtottam, első szóra jöttek és vállalták a munkát. A közösségben, az RMDSZ központi vezetésében és az üzleti világban is nyitott ajtókra és segítségre találtam. Azért mesélem el ezt ilyen részletesen, mert meg kell értenünk, hogy nem az egyes fejlesztések eredményezik a sikert, hanem a sikeres módszer eredményez fejlődést.

Ha nem gondolkodunk helyesen, nem viselkedünk mindenkivel partnerként, akkor a fejlesztések – ha lesznek is – nem érik el a céljukat.

Hiába „viszünk” egy utcába vezetékes vizet és csatornát, ha ott csak minden harmadik ház lakott, és aki ott van, az is elköltözne, mert nehezen él. De ha a csatorna- és vízszolgáltatás mellett zajlik a gazdaság fejlődése, ha lehetőséget kapnak kitanulni egy újabb szakmát és több pénzt keresni, ha van közösségi élet, ha az emberek megengedhetik maguknak, hogy kikapcsolódjanak, hogy a barátaikkal örömteli pillanatokat töltsenek el, akkor már nem hiába aszfaltoztuk le az utcát. Akkor azon az aszfalton autók fognak járni, amelyekben reggelente családok viszik gyerekeiket a felújított oktatási intézményekbe; ott szakmai tudással rendelkező emberek fognak munkába menni. Ott nyugdíjasok fognak büszkén arról beszélni, hogy itthonmaradt gyerekeik családot alapítanak, gyarapodnak. Ott van jövő. Hirdetés Ez az elképzelt kép most talán utópisztikusnak tűnik, de ez a cél. Nem az a cél, hogy tíz-húsz-száz gyár építésére vonzzunk befektetőt – az csak eszköz. Nem az a cél, hogy gazdasági támogatásokat hozzunk be, hogy utakat aszfaltozzunk le – az is csak eszköz.

Sosem szabad elfeledni, hogy miért dolgozunk: azért, hogy az emberek jól érezzék magukat ebben a térségben.

a hetedik sípálya mellett a negyedik bobpálya épül.

De nálunk épül a térség első négycsillagos szállodája, az első négycsillagos szintű lombházkomplexum.

Gyergyószéken épül Románia egyetlen hasábburgonya-üzeme, az ország egyetlen pityókapehely-üzeme, és megépült a legnagyobb pityókalerakója,

ez utóbbiból pedig négy fog megépülni összesen. Mindez egy hat cégből álló vállalkozói összefogásnak köszönhetően valósul meg. Ennek a projektcsomagnak köszönhetően első körben a Gyergyó, Csík, Kézdi és Szepsiszentgyörgy környéki székelyek több jövedelemre fognak szert tenni, és a székelyföldi mezőgazdaság fel fog lendülni, mert már most látszik, hogy több területet fognak megművelni a gazdák. De folytatom tovább:

Románia egyetlen csecsemőtápszer-előállító üzeme is Remetén épül,

– Legmodernebb üzemek, prémium minőségű termékek, 5 és 4 csillag minőségű vendéglátás – ilyen szavakat sorolt. Megvan ehhez a megfelelően képzett munkaerő? – Köszönöm, hogy ezt megkérdezte, hiszen a munkaerő kérdése az egyik legfontosabb eleme és egyben célja is a stratégiánknak. Nagyon sok értékes ember ment el Gyergyóból és egész Hargita megyéből külföldre dolgozni. Ők, amellett, hogy pénzt kerestek, óriási tapasztalatra is szert tettek. Tanultak. Rájuk is nagy mértékben számítunk. Ennek az egész térség haszonélvezője tud lenni, ha hazajönnek, de őket nyilván csak jól fizető munkahelyekkel tudjuk hazahozni. Tehát ami itt zajlik, ezt is szolgálja:

jöjjenek haza a képzett fiatalok. Ezt pedig jó munkahelyekkel lehet elérni.

És ezért kell segíteni a vállalkozásokat. De ne legyünk kishitűek, itthon is vannak nagyon értékes emberek, de én hiszek abban, hogy

meg kell fizetni a jó munkaerőt.

– Ha egy mostani huszonéves fejével gondolkodnék, a jó munkahely sem biztos, hogy hazacsábítana, amíg itt az általános életkörülmények elmaradnak a nyugatitól. – Persze, így van. Ezért kell rengeteget dolgozni önkormányzati szinteken is. A térségi politikusi szerepem alappillére az önkormányzati munka, amit igyekezem együttműködésekre alapozva és kreatívan végezni. A kreativitást itt nem „tiktokozásra” és „facebookozásra” értem;

fontos a kapcsolattartás a szavazókkal az online térben is, de elsősorban nem erre kell elmenjen egy politikusnak és csapatának az energiája – főleg egy olyan térségben, ahol van munka éppen elég.

Alapvető érdeke az önkormányzatoknak is, hogy a gazdasági fejlődés megvalósulhasson, és élhetőbb legyen a térség, ahová érdemes visszajönni. Fontos az önkormányzatok segítése, elsősorban olyan pénzügyi támogatások megszerzésével vagy térségi projektek meghatározásával és támogatásával, amelyek a lakók mindennapi életét segíteni fogják. El kell érjük azt, hogy minden egyes településen a víz- és csatornahálózat ki legyen építve, a vízszolgáltatás biztonsága legyen megoldva; legyen kiépítve a gázhálózat, ezután pedig az utcák le legyenek aszfaltozva. Ez is feltétele annak – a jó fizetések mellett –, hogy megálljon az elvándorlás, és hazajöjjenek azok, akik jelenleg külföldön dolgoznak.

Ha Hargita megyét vagy ezen belül Gyergyószéket úgy tekintjük, mint egy nagy egységet, amit menedzselni kell, akkor az egyszerűség kedvéért hasonlítsuk egy nagyvállalathoz, aminek több részlege van. A részlegek pedig a települések, ott pedig a polgármesterek a helyi menedzserek. Nekem térségi politikusnak nem az a dolgom, hogy mikrómenedzsmentet folytassak és beleszóljak a polgármester munkájába, hanem az, hogy minél több fejlesztési forrást szerezzek a településeknek azokra a fejlesztésekre, amelyeket a helyi közösség igényel. Ehhez kell egy erős bukaresti jelenlét, és kell egy folyamatos kapcsolatépítés, főleg bukaresti szinten. Ha megszereztük a pénzt, akkor a munkát a „helyi menedzser” kell elvégezze. A támogatás megszerzésében jól állunk, mert olyan sok beruházásra hoztunk pénzt csapatmunkában, hogy

mára az önrész előteremtése vált megoldandó problémává.

A vállalkozások egy százaléka adja majdnem a munkahelyek harminc százalékát,

állítsunk elő valamit a megyében, amit eladunk a megyén kívül, így máshonnan hozunk be pénzt a megyébe.

Több pénz csak akkor lesz a megyében, ha behozzuk. Tekintsünk így is a megye gazdaságára. És amiben én nagyon nagy mértékben hiszek, az a jól fizetett munkahely, a többiről akár az is mondhatjuk, hogy egy szép mese. Tehát

meg kell fizetni az embereket, hogy itthon jól boldoguljanak.

A jól fizetett munkahelyteremtés fontos a lakosság szempontjából és az önkormányzatok költségvetése szempontjából is, mert a vállalkozások esetében, ha az áfa mellett megnézzük a személyi jövedelemadót, akkor azt látjuk, hogy

a magánszektorban működő bérek adják az adók 81 százalékát; a közszférából 19 százalék érkezik a költségvetésekbe Hargita megyében.