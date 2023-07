Történelmi pillanat: landolt az első utasszállító repülőgép Gyergyóremetén

A mezőgazdaságban és a turizmusban vannak nagyívű beruházásaik. Amint a reptérnek köszönhetően a várhatóan jövőre elkészülő szállodába érkezni fognak a fizetőképes vendégek, ez további lehetőségeket is jelent majd, szórakozóhelyekre, egyéb szolgáltatásra is szükség lesz, sok kisebb vállalkozónak, családnak is jövedelmet, megélhetést biztosítva.

Első fázisban a szülőfalu, Gyergyóremete fejlesztésében gondolkodtak, de az elképzelések, folyamatban lévő beruházások rég túlnőttek ezen. Ezek viszont nem valósulhatnának meg a reptér nélkül, azaz ha 15 órát kellene ide autózni. Mindemellett még megjegyezte, hogy ez teszi lehetővé a Gyergyói Hoki Klub utaztatását is a távolabbi jégcsarnokokba (Balázs Attila a GYHK tulajdonos-elnöke is – szerk. megj.).