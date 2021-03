Tejporgyár és gyümölcs-, illetve gombaliofilizáló üzem nyílhat jövőre Gyergyóremetén

Közös fejlesztés. A gyergyóremetei üzemeket létrehozó Batlas Holding Kft. együttműködési megállapodást kötött a Sapientia egyetemmel • Fotó: Veres Nándor

Magánberuházásként, de a Pro Economica Alapítvány támogatásával jön létre két üzem is a közeljövőben Gyergyóremetén: egy tejporgyár, illetve egy gyümölcs- és gombaliofilizáló üzem. A beruházó Balázs Attila (akinek a nevéhez fűződik a szintén Gyergyóremetén épülő reptér is) szerint

Innen jött az ötlet, hogy a Gyergyóremetén felszámolás alá került tejporgyárat felvásároljuk, és jól jött az is, hogy az újraindítása finanszírozását a Pro Economica Alapítvány is segíti.

Hamar ki is rajzolódott a piaci igényeket ismerve, hogy ezen belül a bio-csecsemőtápszer az, amire igazán nagy igény van. Ennek, és a nyugat-európai elvárásoknak megfelelően újítjuk fel a technológiát, a működtetésben pedig a Sapientia egyetem segítségét is kértük

Kilépni a piacra

A sajtótájékoztatón végül Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány vezetője is megosztotta gondolatait. „Ami most Gyergyóremetén létrejön, modellértékű lesz a következő időszakra számunkra is, hiszen az általunk támogatott majdnem ötezer kisgazda, akiket állat- vagy mezőgazdasági eszközök vásárlására buzdítottunk és erre nyújtottunk nekik támogatást, elő tudják állítani az elsődleges alapanyagokat. Többségük olyan, akik akár a bio-minősítésnek is eleget tud tenni, és beszállítója lehet majd a feldolgozónak” – mutatott rá. Arra is kitért, hogy

jelenleg összesen 53 olyan folyamatban lévő beruházás van Székelyföldön, amelyek 200 ezer eurótól akár hét millió euróig kapnak tőlük vissza nem térítendő támogatást, többek között az említett két gyergyóremetei üzem.