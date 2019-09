Hétvégi programajánló medvével, zenekarok versenyével, falunappal

Gazdag hétvége elé néz Székelyföld szabadidős és szórakoztató programok szempontjából. Van olyan település, ahol két rendezvényt is tartanak, másutt falunapoznak, illetve lesz olyan rendezvény is, ahol nem kevesebb mint húsz zenekar lép fel.

Vasárnap délután 4-kor kezdődnek a koncertek: a Csajod nevű formáció indít, őket a Térerő, az Uránia, a Kentaur Soul és a Full Screen követi. Este nyolckor tartják az eredményhirdetést, majd az Anna and the Barbies zárja a Siculus Fesztivált.

Szombaton 17 órától kezdődik a versenyprogram a Road of Life, Luppinger Attila, Szintaxis, a Hit Factory és a Kalandor fellépéseivel, majd este 9 és 10 órától az Ego Sum és a Knock Out koncertezik.

Emellett idén Tusnádfürdő a házigazdája az Alcsíki Folkfesztnek is, amelyet az Alcsík Kistérségi Fejlesztési Társulás szervez minden évben más-más helyszínen. A néptánctalálkozót szombaton tartják, 12 órától egy néptáncelőadást tekinthetnek meg az érdeklődők a Millenniumi Park színpadán, majd a népviseletbe öltözött fellépők átvonulnak a sípályához. Itt tartják 13 órától a hivatalos megnyitót, amit a néptánccsoportok előadásai követnek.

Két rendezvényt is tartanak a hétvégén Tusnádfürdőn. A Medvefesztivált ezúttal új helyszínen, a helyi sípályán szervezik meg szombaton és vasárnap. A fürdőváros központjából félóránként kisvonat indul a fesztivál helyszínére, ahol mindkét nap délelőtt tizenegy órától kezdődnek a programok.

Szülőföldön okosan mottóval szervezi meg az idei gazdanapot a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros megyei szervezete. A helyszín is változott: ezúttal Hármasfalu fogadja a gazdaköröket és azokat, akik szeretnének velük megismerkedni, kikapcsolódni, helyi termékeket kóstolni.

Családok zarándoklata

Házaspárokat és családokat, a házasságot és családokat támogató egyházmegyei mozgalmakat, lelkiségi csoportokat várnak Csíksomlyóra szombaton a családok zarándoklatára, a hivatásuk megerősödésének reményében. Az egyházi eseményre regisztrálni és további részleteket olvasni itt lehet.

Falunapok Rákoson

Ünnepel Csíkrákos község a hétvégén. Pénteken este nyolctól a csíkrákosi kultúrotthonban a Negyedévszázad negyedéve címmel Daczó Dénesnek a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttesről készült dokumentumfilmjét vetítik. Közreműködnek a csíkrákosi Csalogány néptánccsoport táncosai.

Szombaton a falunapok programjai a göröcsfalvi kultúrotthon udvarán folytatódnak, többek között lesz egy előadás 10 órától angol és magyar nyelven a Kézműves műhelymunka az újrahasznosításról címmel. 11 órától helyismereti vetélkedőt tartanak. 17 órától különböző néptánccsoportok mutatják be műsorukat, ugyanakkor színpadra lép a helyi Gerendely férfikórus is, 20 órától pedig a gyergyószentmiklósi No Sugar zenekar koncertezik.

Vasárnap 17 órától ismét népi előadásokat tartanak, fellép a Madarasi népi zenekar, közös műsort tart a helyi férfikórus és a Kereki nótások. 19 órától a Csíkszentgyörgyi Székely Góbék előadása következik, 20 órától pedig a Góbé zenekar koncertje zárja a falunapokat.

Iskolaváró játszóház

A Talentum Alapítvány iskolaváró játszóházat szervez szombaton a Hargita Megyei Kulturális Központ Pinceklubjában.

