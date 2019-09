Szülőföldön okosan: újításokkal szervezik meg az idei gazdanapot

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Miután hét alkalommal Mikháza adott otthont a gazdanapnak, idén az RMGE új vezetősége úgy döntött, hogy mivel 35 gazdakör működik a megyében, minden évben más-más helyen lesz majd a rendezvény, annak függvényében, hogy mikor ki vállalja a házigazda szerepét.

Az idei rendezvényről az új elnök, Fakazas Miklós és Sikó László falugazdász számolt be a Székelyhonnak. Megtudtuk, hogy a találkozó mottója Szülőföldön okosan, és e köré szervezték a programot is. A szakmai előadások helyett ezúttal kitüntetésben részesítik azokat a személyiségeket, akik sokat tettek a gazdakörökért és az RMGE fejlődéséért. A helyi és határon túli díjazottak a Pro Agricultura Transilvaniae elismerést vehetik át.

HIRDETÉS

Szeretnék megmutatni a helyi értékeket, ezért néptáncosok és szavalók lépnek majd fel, de díjazzák a legszebb konyhakertet is. A gazdakörök képviselőit és vendégeiket, az érdeklődőket szombaton 9 órára várják Hármasfaluba, ahol a rendezvények a helyi kultúrotthonban, a gazdakör székházában és szabadtéren zajlanak majd. Szombaton nemcsak a gazdakörök képviselőivel találkozhatunk Hármasfaluban, hanem a szovátai 15. Mátyás Huszárezred hagyományőrző csapatának tagjaival, környékbeli néptáncosokkal és népdalénekesekkel is. A gazdakörök képviselői főzési tudományukat is bemutatják, és lesznek parasztjátékok (létrában futás, kakas-sacc, ostorcsattogtatás, vízhordás) is.