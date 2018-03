Háromszéki termék mint védjegy – nem hagynak alább a minőségből

A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) több mint egy évvel ezelőtt indította el kommunikációs kampányát, amelyben a helyi termékekre, vállalkozásokra irányítják a figyelmet, próbálják tudatosítani, hogy a helyben elköltött pénz helyben is marad. Kifejlesztették a háromszéki termék, szolgáltatás védjegyet, és most ez a program lépett új szakaszba azáltal, hogy a helyi vállalkozói szövetségek is felsorakoztak melléje.