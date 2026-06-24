Olimpiu Floroian és Antal Árpád is a normalitás jeleként értékelte a szoborállítást

Két évben belül szobrot állítanak Mihai Eminescunak Sepsiszentgyörgyön – jelentette be Antal Árpád polgármester és Olimpiu Floroian, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Kovászna megyei elnöke közös szerdai sajtótájékoztatójukon.

Bodor Tünde 2026. június 24., 19:522026. június 24., 19:52

Az Eminescu-szobor tervét még az előző választási ciklusban indítványozta az akkori helyi képsivelő-testület egyetlen román képviselője, a nemzeti liberális párti Liviu Comaneci. A 2024-es helyhatósági választásokon azonban a kezdeményező nem szerzett mandátumot, a szoborra vonatkozó tárgyalások elakadtak, és a város román közösségével való kommunikáció is törést szenvedett – vázolta az előzményeket Olimpiu Floroian. Hirdetés A politikus azt is elmondta, hogy Antal Árpád polgármester a szobor kérdésében mindvégig nagyon nyitottnak bizonyult, és most is ő kezdeményezte a tárgyalásokat, mert

ami korábban érzékeny téma volt, az most a normalitáshoz tartozik”.

Antal Árpád hangsúlyozta, nem tartja normálisnak, hogy a tízezres létszámú helyi román közösségnek nincs képviselője a városi tanácsban. Ezért „a normalitást képviseli az a gesztus, hogy éppen akkor állítunk szobrot, amikor a románságnak nincs képviselője, még akkor is, ha a megválasztott tanácsosok a város egész közösséget képviselik” – fogalmazott. „Továbbá az is a normalitás jegyében történik, hogy Eminescunak szobra lesz Sepsiszentgyörgyön, hiszen Petőfi Sándorral együtt, akinek nemrég avatták fel egészalakos szobrát a városban, ő is nemzeti költő” – jelentette ki a polgármester.

A szobor jövőbeli helyét a Grigore Bălan sugárúton levő, a Bertis üzlet melletti kis parkban találták meg,

egyelőre azonban nem tudni, hogy egészalakos szobor vagy mellszobor lesz. Az avatásig még több lépésre van szükség: az önkormányzat társulási szerződést fog kötni az Open Minds román ifjúsági szervezettel, amely pályázatot hirdet a szobor kivitelezésére, és azt egy bizottság bírálja el.

Itt fog állni a sepsiszentgyörgyi Eminescu-szobor Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat

A szobornak – amely az első román személyiségnek állított szobor lesz, mióta Antal Árpád a polgármester – a tervek szerint

az elöljáró mandátumának vége előtt, két éven belül a helyére kell kerülnie.