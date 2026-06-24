Olimpiu Floroian és Antal Árpád is a normalitás jeleként értékelte a szoborállítást
Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat
Két évben belül szobrot állítanak Mihai Eminescunak Sepsiszentgyörgyön – jelentette be Antal Árpád polgármester és Olimpiu Floroian, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Kovászna megyei elnöke közös szerdai sajtótájékoztatójukon.
Az Eminescu-szobor tervét még az előző választási ciklusban indítványozta az akkori helyi képsivelő-testület egyetlen román képviselője, a nemzeti liberális párti Liviu Comaneci. A 2024-es helyhatósági választásokon azonban a kezdeményező nem szerzett mandátumot, a szoborra vonatkozó tárgyalások elakadtak, és a város román közösségével való kommunikáció is törést szenvedett – vázolta az előzményeket Olimpiu Floroian.
A politikus azt is elmondta, hogy Antal Árpád polgármester a szobor kérdésében mindvégig nagyon nyitottnak bizonyult, és most is ő kezdeményezte a tárgyalásokat, mert
Antal Árpád hangsúlyozta, nem tartja normálisnak, hogy a tízezres létszámú helyi román közösségnek nincs képviselője a városi tanácsban. Ezért „a normalitást képviseli az a gesztus, hogy éppen akkor állítunk szobrot, amikor a románságnak nincs képviselője, még akkor is, ha a megválasztott tanácsosok a város egész közösséget képviselik” – fogalmazott.
„Továbbá az is a normalitás jegyében történik, hogy Eminescunak szobra lesz Sepsiszentgyörgyön, hiszen Petőfi Sándorral együtt, akinek nemrég avatták fel egészalakos szobrát a városban, ő is nemzeti költő” – jelentette ki a polgármester.
egyelőre azonban nem tudni, hogy egészalakos szobor vagy mellszobor lesz. Az avatásig még több lépésre van szükség: az önkormányzat társulási szerződést fog kötni az Open Minds román ifjúsági szervezettel, amely pályázatot hirdet a szobor kivitelezésére, és azt egy bizottság bírálja el.
Itt fog állni a sepsiszentgyörgyi Eminescu-szobor
Fotó: Sepsiszentgyörgyi önkormányzat
A szobornak – amely az első román személyiségnek állított szobor lesz, mióta Antal Árpád a polgármester – a tervek szerint
Újságírói kérdésre a városvezető arról is nyilatkozott, miért nem működik még a konzultatív tanács, amelynek szükségességére a választások után mutatott rá, hogy a román közösséget képviselő pártokkal is legyen állandó párbeszéd. Mint megtudtuk, ennek a román pártok közötti békétlenség az oka: „sokszor köztem és a pártelnökök között kisebb a távolság, mint köztük” – hangzott el.
Nem szervezett keretek között ugyan, de informálisan mégis létezik egyfajta párbeszéd az érintettek között – közölte az elöljáró. Ugyanakkor Floroian továbbra is ragaszkodott korábban közölt álláspontjához, mely szerint azoknak a pártoknak, amelynek nincs helyük a képviselő-testületben, nincs mit tárgyalniuk politikai kérdésekről a konzultatív tanácsban sem.
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