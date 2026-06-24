Sepsiszentgyörgyön két évre befagyasztják a vállalkozások helyi adóit

2028-ig marad a jelenlegi adókulcs a cégek ingatlanadó-számításakor, kedvezőbb lett a cégek számára a de minimis program – hangzott el a sajtótájékoztatón
Fotó: Bodor Tünde
A kiszámíthatóság érdekében 2028-ig befagyasztják a vállalkozások épület- és területadóját Sepsiszentgyörgyön, ugyanakkor folytatják a de minimis támogatási programot is, amelynek révén a cégek visszaigényelhetik a befizetett helyi adó egy részét.
A sepsiszentgyörgyi városvezetés, a Vállalkozók Konzultatív Tanácsa és a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megállapodott arról, hogy 2028-ig nem változik a helyi adók kiszámítási módja Kovászna megye székhelyén. A kereskedelmi kamara székhelyén tartott sajtótájékoztatón, amelyen ismertették a június 8-i ülésen megszületett egyezség részleteit, Antal Árpád polgármester, Bagoly Miklós, az Asimcov vállalkozói szövetség elnöke és Edler András kamaraelnök volt jelen.
Edler András elmondta, a megállapodás a kiszámíthatóságot szem előtt tartva született, és csak a vállalkozások épület- és területadójára vonatkozik. A gépkocsik adóján az állam még változtathat, és ezt valószínűleg meg is teszi, de az előző két kategóriában
A román versenyhivatal ezt jóváhagyta, akárcsak a de minimis (kis értékű) támogatási program keretét, amely most uniós szinten legfeljebb 300 ezer euró lehet cégenként három éven belül.
A megállapodást szerdán írták alá
Fotó: Bodor Tünde
A Sepsiszentgyörgyön működő Vállalkozók Konzultatív Tanácsában a Kereskedelmi Kamara, az Asimcov és az IT-Klaszter képviselői vesznek részt, de a tárgyalásokon a polgármester is jelen volt. Antal Árpád kezdeményezte, hogy 2028-ig kiszámíthatóságot teremtsenek a helyi adókat illetően, ugyanakkor elismerte, hogy a vállalkozók adóterheinek csak egy kis részét tudják szabályozni, mert azok nagyobb része az állami kasszát gazdagítja.
Az önkormányzat nem szabhat meg differenciált adókat, viszont
Ebben idén pozitív változtatásokat vezettek be: már az év elejétől el lehet számolni a költségeket, és az elszámolható kiadások köre is bővült. Elhangzott az is, hogy ha jól élnek a kedvezményekkel, az 1,8 százalékos területadó akár 1 százalékra is leszorítható.
A megállapodás része az is, hogy
Edler András szerint a visszatérítendő adórész idén egyébként is magasabb, mintegy jóvátételként azért, mert a tavalyi de minimis támogatások kifizetésével megcsúsztak. Jövőre visszaállnak a korábbi arányokra.
Antal Árpád kitért arra is, hogy a de minimis programban visszapályázható adókkal miért kedveznek jobban a helyi vállalkozásoknak, mint a multinacionális vállalatoknak. Indoklása szerint utóbbiak kiviszik a profitot a városból, ráadásul nehéz helyzetbe hozzák a helyi kis- és középvállalkozásokat. A termelésbe befektető multiknak más módon kedveznek, az ipari parkban nyújtott kedvezményekkel – mondta.
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