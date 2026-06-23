Elkezdődött a kézdivásárhelyi Kanta utca korszerűsítése, változott a forgalmi rend

Megkezdődött a kézdivásárhelyi Kanta utca régóta várt felújítása. A munkálatok miatt ideiglenesen módosult a közlekedési rend: egyes szakaszokon egyirányúsították a forgalmat, több utcában pedig korlátozták a kanyarodási lehetőségeket.

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Elkezdődött hétfőn a kézdivásárhelyi Kanta utca teljes körű felújítása, amelyre az ott élők és a naponta arra közlekedők több mint hat éve vártak. A város egyik legrosszabb állapotban lévő útszakaszán a kivitelező

már megkezdte a régi útburkolat felszedését, miközben az útalaphoz szükséges anyagokat is a helyszínre szállítják.

Az önkormányzat arra kéri a gépjárművezetőket, hogy

emellett a Perkő és a Budai Nagy Antal utcákból kizárólag jobbra lehet kanyarodni.

kézdiszentlélek felől a városközpont a kijelölt és járhatóvá tett mezei úton, majd a Budai Nagy Antal utcán keresztül közelíthető meg.

fokozott figyelemmel kövessék a kihelyezett közlekedési táblákat és az ideiglenes forgalomszabályozást.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a beruházás két szakaszban valósul meg. Az első ütemben a kézdiszentléleki végétől a Torja-patak hídjáig tartó részt újítják fel, amely aszfaltburkolatot kap.

A híd és az úgynevezett Robbantós közötti szakaszon ugyanakkor műemlékvédelmi előírások miatt kockakő burkolatot alakítanak ki. A projekt részeként kerékpárút is épül az utca teljes hosszában.