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Elkezdődött a kézdivásárhelyi Kanta utca korszerűsítése, változott a forgalmi rend

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

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Megkezdődött a kézdivásárhelyi Kanta utca régóta várt felújítása. A munkálatok miatt ideiglenesen módosult a közlekedési rend: egyes szakaszokon egyirányúsították a forgalmat, több utcában pedig korlátozták a kanyarodási lehetőségeket.

Székelyhon

2026. június 23., 11:262026. június 23., 11:26

Elkezdődött hétfőn a kézdivásárhelyi Kanta utca teljes körű felújítása, amelyre az ott élők és a naponta arra közlekedők több mint hat éve vártak. A város egyik legrosszabb állapotban lévő útszakaszán a kivitelező

már megkezdte a régi útburkolat felszedését, miközben az útalaphoz szükséges anyagokat is a helyszínre szállítják.

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A munkálatok előrehaladása érdekében ideiglenes forgalmi rendet vezettek be:

  • a Kanta utcából Kézdiszentlélek irányába egyirányúvá vált a közlekedés.

  • kézdiszentlélek felől a városközpont a kijelölt és járhatóvá tett mezei úton, majd a Budai Nagy Antal utcán keresztül közelíthető meg.

  • emellett a Perkő és a Budai Nagy Antal utcákból kizárólag jobbra lehet kanyarodni.

Az önkormányzat arra kéri a gépjárművezetőket, hogy

fokozott figyelemmel kövessék a kihelyezett közlekedési táblákat és az ideiglenes forgalomszabályozást.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a beruházás két szakaszban valósul meg. Az első ütemben a kézdiszentléleki végétől a Torja-patak hídjáig tartó részt újítják fel, amely aszfaltburkolatot kap.

A híd és az úgynevezett Robbantós közötti szakaszon ugyanakkor műemlékvédelmi előírások miatt kockakő burkolatot alakítanak ki. A projekt részeként kerékpárút is épül az utca teljes hosszában.

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Háromszék Közlekedés Kézdivásárhely
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