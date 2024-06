Ha mást nem is, azt meg kell ünnepelni, hogy újra egymásra találtak a nemzetrészek

nem szabad szomorkodni, hiszen a hitében és nemzettudatában megerősödött magyarság ma is megéli az összetartozás érzését a teljes Kárpát-medencében.

Hadnagy Jolán, a farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke kijelentette, június 4-én mindig ki kell mondanunk, hogy fáj a trianoni döntés, már csak azért is, hogy fogyjon belőlünk a fájdalom, továbbá tudjanak erről a fiataljaink.

Bíró Barna Botond, az RMDSZ Hargita megyei tanácselnök-jelöltje emlékeztetett, jobb az élet a Hargita megyei településeken, mint ezelőtt 34 évvel, ezért talán el is múlt a veszélyérzet.

Lehet, hogy a veszélyérzet elmúlt, de a veszély itt van most is, a 21. században is, akkor amikor egyesek úgy próbálnak politikai erőt kovácsolni, hogy bennünket támadnak, minket akarnak eltiporni, a mi jogainkat kérdőjelezik meg