Gabonakoszorú a tisztaszoba gerendáján

A régmúlt homályába vész, hogy elődeink mikor kezdtek áldozatokat bemutatni az aratás kezdetén, ám annyit azért tudunk, hogy Mezopotámiában Tammúz, Egyiptomban pedig Ozirisz volt a sarlóval arató gabonaisten, és azt is érdemes megjegyezni, hogy

Egyházi ünneppé viszonylag későn, a 13. század folyamán lépett elő Mária Erzsébetnél tett látogatása emlékére, de csak 1389-ben vált egyetemessé az obszerváns ferencesek buzgólkodása folytán. Székelyföldön is ők honosították meg, ami egyben meg is magyarázza, hogy például a csíksomlyói kegytemplom miért Sarlós Boldogasszonynak van dedikálva.

Mellette – a székelyföldieknél maradva – Ivóban, Székelykálon, Kotormányban, Magyarzsákodon, Bándpatakán, Ditróban, Güdücön, Gyergyóújfaluban, Homoródkarácsonyfalván, Tibódban és Futásfalván tartanak ma templom- vagy kápolnabúcsút. Közülük az utóbbi a legjelentősebb, miután Jakubinyi György érsek 1992 januárjában hivatalosan is kegyhellyé nyilvánította a kis kézdiszéki zsákfalu központját. Itt azóta minden évben

több száz zarándok gyűl egybe Erdély különböző részeiről, de még az anyaországból és Moldvából is.

Búcsúkor a Háromszéki Szűzanyát is kihozzák a templomból

Annak idején így írták le az alkotást: „Mérete jó nagy, és alakja szép, díszes. Magassága három könyök és egy tenyér. A test részei középarányosak, se nem darabosak, sem túlságosan nem finomkodók. Alkatában és a formákban kifejeződő méltóság a hívő és vallásos lelket képes áhítatra, tiszteletre ragadni. Egyszóval, mint az Úr alázatos szolgáló leánya tűnik a szemünkbe...”

Hirdetés

A zarándokhellyé való nyilvánítást követő esztendőben, 1993-ban egy közel 1000 méteres, a település melletti magaslatra vezető erdei keresztutat is kiépítettek, amelyen – ha éppen nem zuhog az eső – rendszerint a búcsús körmenet is végighalad. Később, Tifán Lajos plébánosa kezdeményezésére, a Futásfalvára vezető zarándokút bevezető szakaszán egy monumentális székely kaput is állítottak a vendégek fogadására.