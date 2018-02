Fiatalok misszióját támogatják az Égjen a láng! keresztyén zenei fesztivál szervezői

Keresztyén dallamok csendülnek fel a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában • Fotó: Haáz Vince

Az Égjen a láng! keresztyén zenefesztivál alkalmával összegyűlt perselypénzt, az előző évekhez hasonlóan,

2018-ban is valamilyen közösségi, jótékony cél támogatására fordítják.

A beérkezett pályázatokra szavazást indítottak amelyet lájkok formájában lehet megtenni a fesztivál Facebook-oldalán. Az összegyűlt szavazatokat február 11-én éjjel 12 órakor fogják megszámolni.

Színfolt

Idén a perselypénzre pályázik többek között a Színfolt csapat, akik Koncz József nevének népszerűsítését vállalták fel. Bemutatkozásukból kiderül, hogy Koncz József a Református Kollégium tudós tanára (a Kollégium történetének megírója) és könyvtárosa (12 500 kötettel gyarapította a könyvtárat), a Teleki Téka levéltárosa, egy 14. sz.-i kódex megtalálója benne a hatodik magyar nyelvemlékkel. 340 kiadvány közlője, amelynek több mint háromnegyede a protestáns egyház történelmével és életével foglalkozik.

Egy ember, aki a diákjaiért élt és a hazáért harcolt Kossuth Lajos hívására 18 éves korában. Valaki, akinek fontos volt, hogy ránk hagyjon valami értékeset. Hogy ki ő most? Egy elfeledett ember. Csapatunk azért dolgozik, hogy az ő nevét mindenki megismerje, hisz ő nekünk már szeretett tanítónkká vált.

A Színfolt csapat kötelességének érzi, hogy gyűjtse és szét szórja a nagyvilágba a róla fellelhető adatokat. A támogatást emléktáblák állítására és sírjának felújítására fordítanánk” – olvasható a bemutatkozóban.

Unitárius fiatalok

A megmérettetésben részt vesz a Marosvásárhelyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (MaDFIE) is. „Mivel a Magyar Unitárius Egyház ez évben ünnepli fennállásának 450 éves évfordulóját, ebben az évben több ünnepi műsor is terítékre kerül. Emlékezve 1568-ra, amikor a tordai országgyűlésen kimondtak a vallásszabadságot, kimondták, hogy mindenki azt a vallást gyakorolhatja, mely felfogásával megegyezik, mert a hit Isten ajándéka, mi is, a Marosvásárhelyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet egy ünnepi, zenés műsort állítottunk össze. Az ünnepi műsort három alkalommal adtunk elő Marosvásárhelyen. Számtalan pozitív visszajelzés kaptunk, melyeknek hatására szeretnénk előadásunkat másoknak is megmutatni.

Tervünk, bejárni több unitárius települést, ahol műsorunkkal másokat is elindíthatunk a válaszkeresés útján, hogy ezen az úton haladva mások is megértsék, hogy mit is jelent szabadnak lenni. Az említett körút anyagilag elég sokba kerülne, ezért szeretnénk, hogyha támogatnának

– áll a bemutatkozó összefoglalójukban.

2014 óta Passió

A támogatást szeretné megnyerni a Jézus Krisztus szenvedéstörténetét szabadtéri misztériumjáték formájában előadó fiatalok közössége. Ők 2014 óta évente – 2018-ban már ötödik alkalommal – rendezik meg és adják elő Marosvásárhelyen virágvasárnap a Passiót. A szereplők Marosvásárhelyen tanuló vagy dolgozó, különböző keresztény felekezetekhez tartozó fiatalok. Önkéntesen vállalják, hogy több hónapon keresztül erőt és időt áldozva a célért, imádságos lelkületben előkészítsék Jézus szenvedéstörténetét.

A 2018-as évi Passió szolgálatának szervezésében a Kincsek Háza Keresztény Egyesület jelentős szerepet vállal. A támogatást az előkészületekkel járó költségek fedezéséhez szeretnék igényelni (kellékek, jelmezek, díszletelemek készíttetése, felújítása, hangosítás, stb.).

Szavazatokat gyűjtenek még a fesztivál honlapján a nagyváradi Vidám Szívek Klubja és az Györgyfalván megszervezendő Angyaltábor szervezői is.

Az Égjen a láng idei programja:

Február 17-én 17 órától lesz a megnyitó a Kultúrpalota nagytermében. Elsőként a Worship Team lép fel, majd Ballai Zoltán tart áhítatot. A nagyteremben a Gordonka, a Szászcsávási ifjúsági zenekar, az Élő kövek énekelnek. A Kisteremben idén is Parázsfészek lesz, ahol szintén szombaton 17 órától kezdődik a program, Bodó Előd mezőpaniti polgármester bizonyságtételével, majd a Fike Band koncertezik és Gecse Ramóna felolvasására ülhetnek be az érdeklődők. Vasárnap 17 órától a Fundamentum, a Szela, a Graal és a Csit Band lép színpadra, az áhítatot Barticel Krisztián és Emese tartja. A Parázsfészek programjában Tussay Szilárd bizonyságtétele, a Trinitas koncertje szerepel és vasárnap 18.15-től Slam Poetry is lesz.