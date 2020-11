Felújítás előtt a gyergyóditrói tömbházak környéke

No Sugar: új dal szól

Nemrégiben vált elérhetővé, hallgathatóvá, nézhetővé a gyergyószentmiklósi No Sugar zenekar új szerzeménye, a Falak című dal. A rajongóik által megszokott stílusukban ez a szám is egyértelműen beleillik, minthogy az is, hogy a könnyen énekelhető, megjegyezhető szöveg komoly üzenetet is hordoz.