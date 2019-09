Felmérés: több székelyföldi kórházban is csúszópénzt kértek el a betegektől idén

A felmérés eredménye szerint közel négyezer betegtől kértek pénzt a romániai kórházakban • Fotó: Veres Nándor

– vélekedett Lukács Antal. Noha a felmérés eredménye szerint 14 páciens igennel válaszolt a kérdésre, mint azt a kórházigazgató kérdésünkre elmondta, az intézmény vezetősége nem kapott ilyen panaszt, visszajelzést a betegektől. Ha kiderülne egy ilyen eset – folytatta –, az mindenképpen fegyelmi eljárást vonna maga után, amely akár elbocsátással is végződhet. Arra a kérdésünkre, hogy mit tud tenni az intézmény vezetősége az ilyen esetek előfordulásának megelőzése érdekében, Lukács Antal azt válaszolta, erre még a kórház belső rendszabályzatában sem kell kitérni, hiszen a törvény is tiltja a csúszópénz elfogadását, ami nemcsak az egészségügyre, hanem a teljes közszférára vonatkozik, és ezt az előírást minden alkalmazottnak ismernie kell és be kell tartania.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban életbe léptetjük a 2018/600-as, a kormány főtitkársága által kiadott rendeletet, az ebben előírt belső menedzseri ellenőrző rendszer keretében a hálapénz jelenségének visszaszorítása érdekében is teszünk. A belső levelezőlistákon ugyanakkor közöltünk a hálapénzre vonatkozó tájékoztató anyagokat, például egy orvos bírósági ügyéről is osztottunk meg információkat” – ismertette csúszópénzzel kapcsolatos álláspontját, illetve a hasonló esetek megelőzése érdekében foganatosított intézkedéseiket Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház vezetője.

Kivizsgálást kezdeményeztek

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézet vezetője portálunk érdeklődésére elmondta, pácienseik 0,2 százaléka tapasztalt csúszópénzzel kapcsolatos elvárást a személyzet részéről az említett időszakban. Klara Brânzaniuc kifejtette azt is, hogy reméli, a szóban forgó adatok nem az utólagos kórházi költségekhez való hozzájárulást keverik össze a csúszópénzzel. A helyzetet mindenesetre kivizsgálják, ebből a célból már össze is hívták az etikai bizottságot – tájékoztatott a menedzser. Brânzaniuc úgy véli, jelentéktelen azon páciensek száma – a felmérés adatai szerint –, akiktől az egészségügyi személyzet pénzt kért az intézetükben, a megfigyelt 120 kórház, egészségügyi intézmény közül ugyanis a 15 esettel a 78. helyen állnak. Ennek ellenére

mégsem szeretnék figyelmen kívül hagyni a jelenséget, ezért a jövőben még nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy hasonló ne forduljon elő.

A listán szereplő másik két Maros megyei kórháztól nem kaptunk választ kérdéseinkre.

A felmérésről



A kérdőíves felmérést 2016-ban vezette be az egészségügyi minisztérium, a kitöltendő űrlapot a kórházi kibocsátáskor kapják kézhez a betegek, az eredményeket pedig központi szinten összesítik. A kérdőív a következő kérdéseket tartalmazza: Mennyire elégedett a kórház által biztosított egészségügyi szolgáltatásokkal?; Mennyire elégedett az orvos munkájával és hozzáállásával?; Mennyire elégedett a kórházi tisztasággal?; Bennfekvése idején kellett-e vásárolnia gyógyszereket vagy egészségügyi fogyóanyagokat?; Mennyire elégedett az ápolók tevékenységével és hozzáállásával?; Kapott-e egyértelmű tájékoztatást a diagnózisról és a kezelésről?; Javasolná-e önhöz közel álló személynek, hogy ebben a kórházban kezeltesse magát?; A kórházi kibocsátás óta javult-e az egészsége?; Kértek-e öntől pénzt vagy más figyelmességet orvosok vagy asszisztensek?; Szeretné jelenteni az egészségügyi minisztérium korrupcióellenes illetékesének, hogy pénzt vagy más figyelmességet kértek öntől?.



Egyébként a 2016 óta folyamatosan végzett felmérésről tavaly is készült jelentés, akkor 122 ezer páciens közül 4800-an (3,92 százalék) számoltak be arról, hogy a személyzet pénzt vagy egyéb figyelmességet kért az egyébként ingyenes ellátásért cserébe. A statisztika azonban nem festett teljesen negatív képet a romániai egészségügyről, a 2016 decembere és 2018 januárja között gyűjtött adatokból például az is kiderült, hogy tíz válaszadóból nyolc meglehetősen, illetve rendkívül elégedett volt az őt kezelő orvos hozzáállásával és szakértelmével.