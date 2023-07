Felfüggesztették a csíkszeredai ügyeleti központot, háziorvosok jelentkezését várják

Többen hasznosnak találták a csíkszeredai ügyeleti központot, gyerekeikkel gyakran igénybe is vették a szolgáltatást, és sajnálják, hogy június óta felfüggesztették a működését. Háziorvosok jelentkezésére volna szükség, akik vállalnák az ügyeletet, hogy továbbra is legyen ahová fordulniuk a csíkiaknak sürgős, de nem súlyos egészségügyi gondjaikkal.

A csíkszeredai édesanyákat tömörítő, Csíki Anyák Facebook-csoportban többen is úgy vélekedtek az ügyeleti központról, hogy hasznos volt számukra, és sajnálják, hogy felfüggesztették a működését. Szerintük szükség volna a továbbiakban is erre a szolgáltatásra.

Kacsó Jolánt, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi osztályának főorvosát arról kérdeztük, mennyire tehermentesítette az ügyeleti központ a sürgősségit. Mivel állandóan sok a beteg, akik hozzájuk fordulnak, és gyakran az ügyeleti központból is oda irányították őket, ezért

Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosító Pénztár vezetője a téma kapcsán, válaszul arra a kérdésre, hogy miért nem végezhetnek különböző paraklinikai vizsgálatokat is az ügyeleten, elmondta, a felszereltségen kívül ehhez az orvosoknak megfelelő kompetenciájuk is kellene legyen. Hozzátette,

„Az ügyeleti központ azért jó, mert bárki bemehet, ha biztosított, ha nem, ha Hargita megyei, ha nem. Az orvos megállapítja, hogy sürgősségi eset-e, ha igen, akkor oda irányítja, ha nem, akkor van egy gyógyszerkészlete, abból adhat a betegnek, esetleg írhat egy receptet, hiszen van ügyeletes gyógyszertár éjszaka is.

Leállhat a csíkszeredai ügyeleti központ működése júniustól, amennyiben nem találnak olyan háziorvosokat, akik felvállalják ezt a feladatot. A jelenlegi központvezető orvos ugyanis jövő hónaptól visszalép, és ezt a szándékát jelezte egy kollégája is.

– jegyezte meg. Úgy véli, sem a közegészségügyi igazgatóságnak, sem az egészségbiztosító pénztárnak nincs eszköze arra, hogy bárkit is erre kötelezzen, ezt önként kell vállalniuk.

Négy ügyeleti központ is működik ott, egy Parajdon, egy Szentegyházán, egy Székelykeresztúron és egy Székelyudvarhelyen. Szerinte legalább ennyire lefedett kellene legyen a csíkszéki övezet is, ahol jelenleg csak Gyimesfelsőlokon működik ügyelet.

ott is, ahol ugyanolyan orvoshiány van, mint Hargita megyében. „Más a hozzáállásuk, ahol van egy összetartó családorvosi közösség, ott jól működik” – jegyezte meg. Hozzáfűzte, akadnak, akik vállalnák, azonban még további orvosok jelentkezésére várnak. Ugyan nem kötelezi erre a törvény őket, de nézete szerint ez egyfajta erkölcsi kötelezettségük az emberekkel szemben.

Ki vállalja az ügyeletet?

A Hargita Megyei Orvosi Kollégium elnökét, Bíró Lászlót is megkérdeztük, hogyan látja, miért vállalnak olyan nehezen ügyeletet a háziorvosok. Az egyik legfőbb ok szerinte az, hogy a háziorvosok nagyon leterheltek, ráadásul nagyon sok adminisztratív munkával jár ez a feladat, ami plusz terhet jelent. Mint magyarázta, Hargita megyében jelenleg 27 családorvos hiányzik, emellett 23-an már betöltötték vagy közel állnak a nyugdíjkorhatárhoz, így egy-két éven belül akár 40–50 orvos is hiányozhat a rendszerből. Ugyanakkor sokan nem szívesen áldozzák fel a szabadidejüket, a feltöltődésüket, pihenésüket.