Nehéz az ügyelet, kevés orvos akarja vállalni

Leállhat a csíkszeredai ügyeleti központ működése június elsejétől, amennyiben nem találnak olyan háziorvosokat, akik felvállalják ezt a feladatot. A jelenlegi központvezető orvos ugyanis jövő hónaptól visszalép, és ezt a szándékát jelezte egy kollégája is. Az egészségügyi igazgatóság reméli, időben találnak megoldást.

A csíkszeredai ügyeleti központ 2012-ben indította el a szolgáltatását, a több mint tíz éves működése azonban most veszélybe került. A jogszabályok szerint ugyanis hét, adott esetben legalább öt orvossal kell lefedni az ügyeletet, azonban úgy fest, június elsejétől mindössze négyen maradnak az ügyeleten.

Amellett, hogy háziorvosként a pácienseim rendelkezésére álltam a rendelőmben, hetven évesen havonta tíz, vagy annál több ügyeletet is ellátni meglehetősen megterhelő. Felőrli az embert. Előfordult, hogy minden második nap az ügyeleten voltam. Ilyen körülmények között, ebben a formában már nem lehet működtetni tovább

Azonban akadtak olyan esetek is, amelyek nem igényeltek volna ügyeleti ellátást, csupán a háziorvosuk helyett inkább az ügyeletet választották, több napja, több hete fennálló panaszukkal kényelmi, vagy más okokból. Ugyanakkor,

Több mint öt év telt el a csíkszeredai háziorvosi ügyeleti központ megnyitása óta. A Tudor lakótelepi intézmény létrehozásának az volt a célja, hogy a kórházak sürgősségi osztályait tehermentesítse az olyan esetektől, amelyeket az alapellátásban is meg lehet oldani.

– magyarázta. Hozzátette, rajta kívül mivel még egy kollégájuk bejelentette, hogy visszalép, ez tovább súlyosbítja, az amúgy is nehéz helyzetet. „Négy kolléga maradna, a jogszabályok szerint azonban ez nem elégséges a központ működtetéséhez. Erre a gondra szerintem nehéz orvosságot találni, mert aligha vállalják a háziorvosok ezt a plusz feladatot, hiszen ez nem kötelező tevékenység. Mindannyian egyéni vállalkozók, az egészségbiztosító pénztárral van szerződésük, ami napi 7 órás munkaidőt jelent, azon kívül, saját döntése, hogy vállal-e plusz feladatot” – fejtette ki.

– vélte a koordinátor. Hozzátette, ráadásul néhány hónapja új jogszabályok léptek érvénybe, újabb statisztikákat kértek újabb kritériumok alapján. Az ügyelet legkevesebb hét orvossal működhet, azzal a megkötéssel, hogy két egymásutáni napon nem ügyeletezhet, és szolgálatból nem lehet ügyeletbe menni. „Ezt jóformán nem lehet teljesíteni, ezek olyan elvárások, hogy elbuktatnak előbb utóbb minden hasonló kezdeményezést, még akkor is, ha a szándék megvolna az orvosok részéről” – osztotta meg. Összegzésként pedig elmondta, a legnagyobb probléma az, hogy

Hozzátette, azt elismeri, hogy orvoshiány van, túlterheltek a háziorvosok, de az is tény, hogy a csíkszeredai háziorvosok többsége jól keres, valószínű ennek is betudható, hogy nem szorulnak arra, hogy ügyeletezzenek. Ennek ellenére az igazgató úgy véli, hogy csak akkor zárna be az ügyeleti központ a megyeszékhelyen, ha június elsejéig nem akadna más olyan háziorvos, aki átvállalja a feladatot.

„Természetesen mi nem szeretnénk, hogy megszűnjön ez a szolgáltatás. Reméljük, hogy nem egy-két háziorvoson múlik az ügyeleti központ léte, és megpróbáljuk addig megtalálni azokat, akik átveszik a feladatot. Szerencsére kezdtek érdeklődni a fiatalok is. Én remélem, találunk közösen megoldást” – bizakodott. Tőle tudjuk, hogy a több mint tíz éves csíkszeredai ügyeleti központban megháromszorozódott a páciensek száma az utóbbi években a kezdeti időszakhoz viszonyítva.

Máshol „kardoskodnak” érte

A téma kapcsán Tar Gyöngyi megjegyezte azt is, hogy 2011-ben indulásképpen a megye területén az egészségügyi igazgatóság konkrétan 14 permanencia központot javasolt eredetileg finanszírozásra, amikor az egészségügyi minisztérium az első finanszírozási sarokszámokat tervezte, és akkor engedélyezték volna a keretet.