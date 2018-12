Falugazdászok segítik a gyergyószéki gazdákat

Falugazdászként is tevékenykedik a gyergyószentmiklósi székhelyű Caritas Vidékfejlesztés három munkatársa. A gazdák személyes felkeresését januárban kezdik, hogy felmérve a szükségleteket előremozdíthassák a gazdatársadalom fejlesztését.

A Caritas Vidékfejlesztés is a falugazdászprogram mögé állt • Fotó: Gergely Imre

Novembertől dolgoznak a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium által Erdélyben elindított falugazdászprogram előkészítésén Gyergyószéken is. A Caritas Vidékfejlesztés három falugazdász szakembere januárban személyesen is találkozik a gazdákkal – közölték a Caritas Vidékfejlesztés illetékesei, Kastal László és Kémenes László. Az intézmény 25 éves tapasztalattal rendelkezik a mezőgazdasági képzések megszervezése terén – ezt most a falugazdászprogramnak rendelik alá.

A székely gazdák körében nagyon jellemző, hogy azt gondolják magukról, hogy mindent tudnak, nem kíváncsiak a szakemberek útmutatásaira. Pedig

nem az a lényeg, hogy valaki mindent tudjon, hanem azzal legyen tisztában, hogy milyen problémájával kihez fordulhat hasznos segítségért.

Merthogy igenis vannak jól képzett szakemberek, de nincs kinek továbbadják a tudásukat. Ezen is igyekszik változtatni a falugazdász program.

Január folyamán több gazdát fel fognak keresni az otthonukban a szakemberek, információkat gyűjtenek az adottságokról és azokat a problémákat, hiányosságokat is felmérik, amelyek kijavítására fontos lenne képzéseket szervezni. A későbbiekben majd arra törekednek, hogy a gazdaságokban történjenek a képzések, így az érintettek láthatják, nem csak „levegőbe beszélnek” a szakemberek, hanem valós gyakorlati haszna lehet a tanácsaiknak.

Első lépésként azokat keresik meg, akikről már tudják, hogy nyitottabbak az új információkra,

majd ezt fogják bővíteni mindazok körében, akik ezt szintén jónak tartják. A Caritas Vidékfejlesztés munkatársai leszögezték, nem azokat keresik, akik a saját betevőt termelik meg, akik csak túlélnek, hanem azokat, akik a mezőgazdasági termékeiket értékesítésre szánják, és gyarapodni szeretnének ezáltal.

Jó minőségű legelő bőven akad Gyergyószéken, van jövő az állattartásban, ellenben az állatállomány gyenge. Nagyon kevés a törzskönyvezett egyedek száma. 2021-től viszont a támogatások ettől fognak függni. Erre is megoldást kell találni a falugazdászoknak és gazdálkodóknak – hangzott el.

Gyergyószék jó hírét viszi

A budapesti Vajdahunyad várában tartott Magyarországi Újbor és Sajt Fesztiválon

Kárpát-medence legjobb sajtkészítőjének járó díjat kapta meg a gyergyótekerőpataki Bálint Attila.

A fiatal gazda tíz fejőstehén napi 120 liter tejét dolgozza fel, készíti érlelt sajtjait, amelyeket számos szakmai vásáron bemutatott már – így hívta fel magára és termékeire a zsűri figyelmét. Munkájával közvetve az egész Gyergyói-medence gazdálkodását népszerűsíti – mondták a Caritas Vidékfejlesztés vezetői. Bálint Attila a szervezet képzései révén tanulta meg a sajtkészítés mesterségét, mintegy kétszáz székelyföldi gazdához hasonlóan.