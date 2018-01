Ezekre az újévi intézkedésekre érdemes odafigyelni gépjármű-tulajdonosként

Közúti ellenőrzés: A minimálbér január elsejei növekedésével nem emelték meg a büntetőpont értékét • Fotó: Pál Árpád

Több mint kétszáz ezerrel nőtt az országban forgalomba írt járművek száma tavaly 2016-hoz képest, így egyre több személyt érintenek a közlekedési jogszabály-módosítások, amelyekből több is érvénybe lépett január elsejétől – egyesek épp a gépjárműpark látványos növekedése miatt.

Gyakoribb műszaki vizsgák

A múlt hónapban fogadták el a 2000-ből származó, 81-es számú – a kötelező időszakos műszaki vizsgával (ITP) kapcsolatos – kormányrendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozó 260-as számú törvényt, amely december 21-én meg is jelent a Hivatalos Közlönyben. Az ebben foglalt módosítások zöme csak május 20-án lép majd érvénybe, vannak azonban olyan változások is, amelyek az év első napjától már hatályossá is váltak.

A legfontosabb már érvényes változás az, hogy azon 12 évnél idősebb járművek esetében, amelyek a sofőr helyét leszámítva legtöbb 8 hellyel rendelkeznek, a korábbi két év helyett minden évben el kell végeztetni a műszaki ellenőrzést (kivételt képeznek a veterán járművek).

Egy másik módosítás szerint továbbá azok a legtöbb 9 hellyel rendelkező autók esetében (a sofőr helyével együtt), amelyek újan Romániában voltak először forgalomba íratva, a korábbi négy helyett háromévente kell elvégeztetni az időszakos műszaki vizsgálatot.

A büntetőpont értéke

Kedvező intézkedéseket is hozott az új év a gépjármű-tulajdonosok számára. Annak ellenére, hogy egy kormányrendelet szerint a közlekedési vétségekért járó büntetőpontok után fizetendő összeg a mindenkori minimálbér tíz százaléka kellene legyen,

a minimálbér január elsejei növekedésével párhuzamosan nem emelték meg a büntetőpont értékét is.

A kormány a decemberben elfogadott 90-es számú sürgősségi kormányrendeletben

a 2018. január elseje és december 31-e közötti időszakra 145 lejben szabta meg a közlekedési büntetőpont felső értékét.

Erre azért volt szükség, mert a minimálbér 1450 lejről 1900 lejre való emelésével a bírságok is 32 százalékkal nőttek volna, az előírásoknak megfelelően pedig egy büntetőpont értéke 190 lej kellett volna hogy legyen. A minimálbér-emelés által azonban nem marad több pénz az adófizetők zsebében, hiszen, mint ismert, az év elejétől teljes egészében a munkavállalókra hárul a társadalom- és egészségbiztosítási járulékok befizetése, ami a bruttó bér 35 százalékát teszi ki. A kormány ezt szem előtt tartva döntött úgy, hogy a tavalyi értékhez hasonlóan, a 190 lej helyett 145 lejben állapítja meg a büntetőpont értékét idén is.