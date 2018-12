Év végi és év eleji nyitvatartás

Az év utolsó napja és az új esztendő első két napja is munkaszüneti nap a közszférában, így ebben az időszakban zárva lesznek a közintézmények. Változik a gyógyszertárak programja is, de az év végi roham és a rövidített nyitvatartás miatt a bevásárlást sem érdemes hétfőre halasztani.

A boltok, bevásárlóközpontok többsége az év utolsó napján is nyitva lesz, de csak rövidített programmal. Archív • Fotó: Thomas Campean

Pénteken még a szokásos program szerint zajlik az ügyfélfogadás a székelyudvarhelyi városházán, de hétfőn, kedden és szerdán zárva tart az intézmény, majd jövő csütörtöktől, azaz január 3-tól fogadják újra az ügyfeleket. Az anyakönyvi hivatal telefonszolgálata elérhető a munkaszüneti napokon is, de a 0266–218145-ös telefonszámon kizárólag halotti bizonyítványok kibocsátását lehet kérni az említett időszakban.

A közpénzügyi hivatal és a kincstár munkaprogramja is változik, készpénzes befizetéseket már csak péntek délelőtt tíz óráig fogadtak az intézmény pénztárainál, de az alkalmazottak a szokásos pénteki program szerint délután két óráig dolgoznak. A pénzügyön legközelebb január 3-án fogadják az ügyfeleket, ám

mivel az év első munkanapján zajlik az adóhatóság számítógépes programjainak az éves átállítása, elképzelhető, hogy az év első munkanapján fennakadások lesznek

a programok működésében, így akinek sürgős elintéznivalója van a pénzügyön, jobb, ha még pénteken időt szakít rá.

Ügyelet a patikákban, fogorvosoknál

A gyógyszertári ügyeletet két Ropharma patika látja el az elkövetkező napokban Székelyudvarhelyen: december 30-ig a II. Rákóczi Ferenc út 10. szám alatt működő gyógyszertárt kell felkeresni sürgősségi esetben, december 31. és január 6. között pedig a Kisköved utca 27. szám alatt található Ropharma patikát.

Az ügyeletet este 9 és reggel 8 óra között látják el a gyógyszertárak, amelyek a bejáratnál kifüggesztett telefonszámokon hívhatók.

Az év eleji szabadnapok miatt megváltozott, többnyire rövidített munkaprogrammal működik a patikák többsége is, a nyitvatartásról ugyancsak a gyógyszertárak bejáratánál tájékozódhatnak a kliensek.

A fogorvosi ügyeletet dr. Vass Eszter látja el Székelyudvarhelyen december utolsó hétvégéjén, rendelője a Sziget utca 6. szám alatt található. Az év utolsó napján, illetve január első napjaiban nincs fogorvosi ügyelet, jövő hétvégén (január 5–6.) pedig dr. Verestói Kinga rendel a Villanytelep utca 2/A szám alatti rendelőben.

Üzletek munkaprogramja

A székelyudvarhelyi Merkúr áruházak vasárnapig a szokásos program szerint tartanak nyitva, hétfőn, december 31-én viszont csak 16 óráig tartanak nyitva, akárcsak január 2-án. Az új év első napján zárva tartanak, mint ahogyan a Szuper üzletek is. Utóbbiak egy kivételével vasárnap sem lesznek nyitva, hétfőn (december 31.) és szerdán (január 2.) viszont 15.30-ig fogadják a vásárlókat. A Szuper Kőkereszt csak kedden tart zárva, vasárnap és hétfőn 17 óráig nyitva lesz, a keddi munkaszüneti nap után szerdán már este 8-ig lehet ott bevásárolni.

A Kaufland vasárnapig 22.30-ig tart nyitva minden nap, hétfőn (december 31.) 17 órakor zár, és zárva tart egészen szerda reggelig. Január 2-án 9 és 15 óra között lesz nyitva az áruház. A Lidl bevásárlóközpontok nyitvatartási programja szombatig a szokásos, vasárnap 21 óráig tartanak nyitva és hétfőn, az év utolsó napján is kinyitnak 18 óráig. Január első napján zárva tartanak, 2-án pedig 9 és 19 óra között fogadják a vásárlókat az ünnepi nyitvatartási program szerint.

Ünnepi program Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Ligetben felállított korcsolyapályán december 31-én, hétfőn 9 és 15 óra között lehet korcsolyázni, az utolsó váltás 13.30-kor indul. Január elsején zárva lesz a pálya, míg január 2-án 9 órától 21.30-ig fogadja a gyermekeket és felnőtteket. Január 3-ától megszokott program szerint lehet korcsolyázni.

A Művész Moziban december 31-én 12 óra és 18.40 között lesz vetítés, az utolsó filmre 16.30-kor lehet beülni. Január elsején zárva lesz a mozi, január 2-án 16 órától nyit. Január 3-ától a megszokott program szerint fogadja a kikapcsolódni vágyókat a városháza által fenntartott Művész Mozi. A Mircea Birău-uszoda december 30-án 14 óráig látogatható, december 31. és január 2. között pedig zárva lesz.

HIRDETÉS

A nagyáruházak is rövidített programmal működnek az ünnepek alatt: míg hétvégén a megszokott programmal fogadják a bevásárolni vágyókat, december 31-én minden üzlet bezár 18 órakor Marosvásárhelyen. Január elején nem lesz nyitva az Auchan, a Kaufland, a Lidl és a Selgros sem. Január másodikától már lehet vásárolni, de a nagyáruházak csak kilenckor nyitnak.

Január harmadikától újra a megszokott program szerint fogadják az ügyfeleket.

A városi és vidéki autóbuszok programja is változik. Szombattól már a megszokottnál kevesebb járat szolgálja ki az utazni vágyókat, és december 31-én is ünnepi menetrend szerint közlekednek. Ha vidékre szeretnénk utazni autóbusszal, jó, ha előre érdeklődünk, hogy óév utolsó napján hány óráig van buszjárat. Január elsején a kora reggeli járatok elmaradnak, csak délelőtt indulnak el újra a városi buszjáratok, és akkor is ünnepi program szerint.