Érvénytelenítették a bírságot, magyar felirat is lehet a forgalmi táblákon

Bírósági ítélet erősítette meg, hogy a forgalmi táblákon helye van a magyar nyelvű feliratnak is a román mellett, érvénytelenítve a közlekedésrendészet által a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatalra tavaly kirótt bírságot.

Kétnyelvű forgalmi táblák az elkerülő úton. A bíróság a városnak adott igazat • Fotó: Gábos Albin

Nem sértettek semmilyen jogszabályt a Csíkszereda északi peremén épült elkerülő út elkészülte után tavaly kihelyezett kétnyelvű, román és magyar feliratokkal ellátott forgalmi táblák – ezt jelenti a bírósági ítélet.

A táblákon a román megnevezés van felül, korábban ugyanis a nyelvi sorrend felcserélése miatt pereket is veszített a város, amelyek nyomán újakra volt szükség. Tavalyi elhelyezésükhöz a közlekedésrendészet kedvező véleményezésére is szükség volt, ez azonban nem történt meg, és az út megnyitását is késleltette. Végül a rendőrség negatívan véleményezte a táblákat, a hivatalos indoklás szerint azért, mert nem felelnek meg az ezekre vonatkozó szabványoknak.

A hivatalos átiratban viszont tételesen szerepelt, hogy a táblákat románul, az állam hivatalos nyelvén kell feliratozni.

Mivel a táblákat a negatív véleményezés ellenére felszerelték, a közlekedésrendészet két pénzbírságról készült jegyzőkönyvet is továbbított a polgármesteri hivatalnak, több mint 6000 lej értékben. Ugyanakkor volt egy olyan tábla is, amelyet azért kifogásoltak, mert szerintük túl közel volt az úttesthez, így a közúti forgalom részvevőinek biztonságát veszélyeztette, emiatt is kapott egy pénzbírságot a város.

Visszaélés volt

A rendőrség által hivatkozásként említett, a közúti forgalmi táblákra vonatkozó 1848.1-es számú szabvány ezek méreteit, formáit, színeit, a rájuk festett jelek, ábrák, betűk méreteit, színét, elhelyezését szabályozza. Ebben az esetben a kétnyelvű helységnevek jelentik az egyetlen eltérést a szabványban példaként bemutatott táblákhoz viszonyítva, ezt viszont semmilyen jogszabály nem tiltja. Kérdésünkre korábban Asztalos Csaba jogász, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke úgy nyilatkozott, a szabvány egy kiegészítő, technikai szabály, amely a méretekre, tartalomra vonatkozik, és semmilyen módon nem helyezhető a törvény fölé. Ilyen esetben pedig hatósági visszaélésről lehet beszélni.

A pénzbírságokat a város nem fizette ki, hanem a bíróságon kérte a jegyzőkönyvek érvénytelenítését. Az úthoz túl közel helyezett tábla miatti perben a város keresetét elutasították, viszont a szabványra való hivatkozással, valójában a kétnyelvűség miatt kirótt egyik pénzbírságot a Csíkszeredai Bíróság elsőfokú ítéletében érvénytelenítette.

Egy további bírósági eljárás van folyamatban szintén az említett táblák kétnyelvűsége miatt kirótt másik pénzbírsággal kapcsolatban, ez még nem fejeződött be.