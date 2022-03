Elképzeléseit ismertette Hargita megye frissen kinevezett prefektusa

– fogalmazott Barti.

Petres Sándor, aki 21 éve dolgozik a megyeházán, a megyei önkormányzat, illetve a prefektúra irodáiban, elmondta, bízik abban, hogy az itt szerzett tapasztalata érvényesülni fog új tisztsége alatt is. „Rövid távú célom, hogy az intézmény lélegzethez jusson, munkája könnyebb, hatékonyabb legyen” – jelentette ki. Kifejtette, hogy a járvány időszaka, amely felkészületlenül érte a prefektúrát is, olyan kihívások elé állította, amilyenekkel korábban nem találkoztak, és mire megtanulták, hogy ebben a helyzetben mi a teendő, és a járványhelyzet is alábbhagyott, most egy újabb rendkívüli helyzet állt elő, azaz az ukrajnai háború.

Az elmúlt két évben több változás volt a prefektúra vezetésében, amelyek rendre személyzeti problémákat is magukkal hoztak. Emberek mentek el, akiket a létszámstop miatt sokáig nem lehetett pótolni.