Egyedi, különleges, székely, érték – hungarikum lett a székelykapu

A hungarikummá váláshoz politikai támogatás is szükséges volt, a három székely megye önkormányzatának elnökei, Tamás Sándor, Borboly Csaba és Péter Ferenc tehát ilyen értelmű nyilatkozatokat tettek a székelykapu érdekében.

A felterjesztésnek olyan kultúrpolitikai vonatkozásai is vannak, hogy egy hungarikum a mindenkori kormányzatok kiemelt figyelmét élvezi, megőrzésükre, népszerűsítésükre is könnyebben lehet pályázni”

Tőle tudtuk meg, hogy mindjárt az elején nehézséget okozott az, hogy valaki Magyarországról is kezdeményezte a székelykapuk hungarikummá nyilvánítását, ám

Három megyéből volt szükség adatokra minden kapu pontos helyzetéről (bár a székelykapuk túlnyomó többsége Hargita megyében van), a telken álló kapu aktuális házszámáról, a tulajdonosok nevét is meg kellett adni, ez mind időigényes munka volt. Azonban nem kockáztathatták meg, hogy egy esetleges ellenőrzés folytán papíron vagy terepen hibát találjanak és elvessék az indítványt. Ezért volt fontos, hogy már az először, a regionális értéktárhoz kerülő anyag alapos és hiteles legyen.

Ahogy egyre feljebb jutott a székelykapu az érték-hierarchiában, igényes dokumentumfilm is készült, amelyet a hungarikummá való felvételkor a bizottság már felhasználhat az értékek ismertetéséhez, népszerűsítéséhez.

bár nagyon értékesek a százéves kapuk is, csak a legrégebbieken különíthetők el tisztán a tájegységekre jellemző motívumok, jellegzetességek.

Ugyanakkor azt is bizonyítani kellett, hogy a székelykapuk készítésének élő hagyománya van, ma is vannak a hagyományt folytató népi mesterek, ma is érték a közösségben, a faluképben a székelykapu. Ez néha nem annyira egyértelmű.