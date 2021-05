Egy beruházás útja a „kampányálmoktól” az elszámolásig

Szabó Sámuel, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala fejlesztési és beruházási igazgatóságának vezetője • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Egy beruházásnál az első és legfontosabb kérdés: megvizsgálni, hogy az adott közösségnek mire van szüksége. Ezeket az igényeket a politikusok általában a választási kampányok idején hosszasan felsorolják, olyankor magasra teszik a lécet” – vág rögtön a téma közepébe Szabó Sámuel, majd így folytatja: „van egy másik út is: nem azt nézzük, hogy mire van szüksége a közösségnek, hanem azt, hogy mire tudunk pályázni; ez esetben azonban előfordulhat az is, hogy országszerte sok helyen látunk olyan bezárt turisztikai irodákat, amelyek először és utoljára az avatás napján voltak nyitva”.

Melyik utat válasszuk?

Nyilván az első változat az ideális, cikkünk is ezt fogja körbejárni. A közösségi igényen alapuló beruházást abban az esetben a legegyszerűbb megvalósítani – érvelt a szakember –, ha a helyi költségvetésben van erre elkülönített pénzünk. Ugyanakkor a minisztériumok többségének honlapján is felsorolják azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek érdekelhetik a helyi önkormányzatokat. A fejlesztési minisztérium esetében már jól ismertek az ún. PNDL-programok (Országos Vidékfejlesztési Program); ide tartozik a CNI, azaz az Országos Beruházási Táraság is, a maga pályázataival.

Jelenleg az egyik legforróbb téma a fejlesztési minisztérium által immár hónapokkal ezelőtt bejelentett bölcsődeépítési program önkormányzatok számára: nagy érdeklődéssel várjuk a részleteket.

Az európai uniós pályázati lehetőségeket, az úgynevezett operacionális programokat (régiófejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés, közigazgatás-fejlesztés) külön kell kezelnünk: ezek esetében az önkormányzatoknak szükségük van egy fejlesztési stratégiára, amelyek pontokban egybevágnak az országos fejlesztési stratégiával; így elkerülhető az, hogy az uniós pénzek rossz helyre menjenek. Ez a stratégiakikötés azonban oda vezet(het), hogy sok önkormányzat kényszerből összefércel egy-egy ilyen iratcsomót, mert enélkül nem pályázhat uniós forrásokra.

„Konkrét példa: Székelyudvarhely esetében meg kell nevezni azokat a problémapontokat, amelyek fejlesztésre szorulnak. Közlekedési szempontból egyik gócpont a Kőkereszt tér, a másik a városi zöldség- és gyümölcspiac. Utóbbi esetben meg kell oldani az odajutást és az onnan való elutazást, az ottani parkolást, a piactér korszerűsítését, esetleges befedését. Ezeket a kérdéseket mindenképp együttesen kell kezelni ahhoz, hogy látványos és valódi megoldást tapasztalhassunk. Azzal ugyanis nem oldottuk meg a kérdést, ha csak az árusok asztalait födtük be polikarbonáttal” – példálózott.

Miután tudjuk, hogy mit akarunk…

Visszatérve a beruházásra, első kérdés megvizsgálni azt, hogy megéri-e abba pénzt fektetni vagy sem. Ennek eldöntésére össze kell állítani egy megvalósíthatósági tanulmányt. „Sajnos, ez az a lépés, amit leginkább elhanyagolnak, illetve elnagyolnak országszerte. Ha viszont erre nem fektetünk hangsúlyt, akkor szörnyszülöttek jöhetnek létre. Magyarán:

a költségbecsléseket nagyon tapasztalt szakembereknek kell elvégezniük, mert ez a számítás a projektet végigkíséri, annak befejezéséig. Ha tehát ez kezdetben rossz, akkor a leadott pályázatra kapott pénz esetenként nem lesz elég,

így saját forrásokat kell odacsoportosítani úgy, hogy azt előzetesen jóvá kell hagynia az önkormányzati képviselő-testületnek. Íme egy példa: tornateremépítés esetén fel kell mérni az igényt, hogy az adott iskolának mekkora tornateremre van szüksége. Ha ezt profi módon végezzük, rájöhetünk, hogy az adott iskolának nem is sportcsarnokot kell építtetnie, hanem csak egy kisebb méretű tornateremet, amelynek fenntartása később az iskola költségvetését nem fogja megterhelni” – magyarázta a fejlesztési és beruházási osztály vezetője.

Kezdődik a papírgyártás

Ha elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, kérni kell az elvi engedélyeket (románul aviz), majd az urbanisztikai bizonylatot (azaz: városrendészeti szempontból nincs akadálya a beruházásnak). Ezek után az önkormányzat elé kerül a tervezett beruházás, amelyet a tanácsosok jó esetben elfogadnak.