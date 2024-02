Csíkszeredában is lesz farsangbúcsúztatás, Csobotfalván vonulnak fel az alakoskodók

A Kecskére és a Pásztorokra is emlékeztek. A kecskét alakító legény fejére élő kecskefej utánzatot húztak. Az asszonyokra ráugrott, közben mekegett. A pásztorok szőrös, bundás öltözetet hordtak, kezükben faragott szalagos botot hordtak, lábukra bocskort húztak. Néhány asszony szakadt ruhát öltött magára, kéregetőnek öltözött. A Hammasok (Viglicek) mintát is varrtak az álarcukra, ördögollót is használtak. Hóhányók is voltak, nagy hólapátokkal.