Csíkszéken garázdálkodó medvéket lőhetnek ki

Puskavégre kaphatnak a vadászok két garázdálkodó medvét Hargita megyében. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Engedélyt adott a környezetvédelmi minisztérium két Csíkszéken garázdálkodó medve kilövésére. Az egyik a Csíkpálfalván több alkalommal is károkat okozó nagyvad, amely az elmúlt időszakban legalább ötször bejárt a faluszéli gazdaságokba, és libákat, juhokat pusztított el, illetve méhkaptárakat tört össze – tájékoztatott Domokos László József, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vezetője.

A másik medve, amelyre kilövési jóváhagyást adott a szaktárca a területen illetékes vadásztársaságnak, egy Csíkszentmárton közelében garázdálkodó medve, amely egy szarvasmarhát ölt meg.

Azért, hogy biztosan a károkat okozó medvék kerüljenek ártalmatlanításra, a vadászok megfigyeléseket kell folytassanak a kilövések előtt

– folytatta az intézmény vezetője.

A turisták védelme érdekében nemrég két áttelepítésre is jóváhagyást adott a környezetvédelmi minisztérium, egy, a Szent Anna-tó környékén tanyázó kétbocsos, illetve egy hárombocsos anyamedve esetében. Előbbit már sikerült is elköltöztetni, az anyaállat a zernyesti rezervátumba, a bocsok pedig a balánbányai medve-visszavadító központba kerültek. A hárombocsos anyamedve áttelepítése viszont már nehézségekbe ütközött, azt ugyanis sehová nem akarták befogadni – közölte Domokos László József. Végül hétfőn ez a gond is megoldódott, a Hargita megyei tanács tájékoztatása szerint a zernyesti medverezervátumba telepítették át az anyamedvét és három bocsát.

Hargita megyében egyébként idén is medvék okozták a legtöbb vadkárt, amelyből mostanáig mintegy 215 esetről készült feljegyzés – ebből 157-et tulajdonítanak medvék által okozott veszteségnek. A nagyvadak főként háziállatokat öltek, legnagyobb számban a legelőkön szabadon hagyott szarvasmarhákat, ám mivel juhokból egyszerre többet is elpusztítanak, ha bejutnak a karámba vagy istállóba, ezért birkákból is hasonlóan nagy a veszteség, szárnyasokból, méhkaptárakból kisebb – tudtuk meg a megyei környezetvédelmi ügynökség vezetőjétől, aki kérdésünkre azt is elmondta, hogy az elmúlt év azonos időszakához képest nem változott lényegesen a megyében történt vadkárok száma.

Az elkövetkező időszakban – a kukorica és a gyümölcsök érésekor – főként a termőföldeken és a gyümölcsösökben bukkanhatnak fel a medvék, „ilyenkor minden évben megszaporodnak egy kicsit a károk”, a nagyvad ugyanis már készül a téli időszak átvészelésére, ezért sokat táplálkozik.

Kilövés csak rendkívüli esetben



Az egyre több medvetámadás miatt múlt hónap végén országszerte 140 medve kilövését vagy áttelepítését lehetővé tevő beavatkozási kvótát hagyott jóvá a környezetvédelmi miniszter. A miniszteri rendelet nem egy hagyományos kilövési keret, hanem az állományszabályozó medvevadászat 2016-os teljes betiltása után jóváhagyott, ugyancsak 140 példány ártalmatlanítását engedélyező beavatkozási kvótához hasonló, azaz továbbra is csak rendkívüli esetben, szigorú eljárás során és csak veszélyes medvére ad kilövési vagy áttelepítési jóváhagyást a szaktárca. A beavatkozási kvótának köszönhetően voltaképpen az engedélyeztetési eljárás válik kissé egyszerűbbé és gyorsabbá.

