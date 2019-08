Juhokat ölt meg a medve Csíkcsomortánban

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Medve garázdálkodott szerdára virradóra Csíkcsomortánban. A vadállat miatt a Ro-Alert rendszeren keresztül riasztották a lakókat, mivel a 112-es sürgősségi hívószámon jelezték, hogy két helyszínen is látták a medvét. A nagyvad egy portára is bement, ahol két juhot ölt meg. A medve miatt a csendőrséget is riasztották, akik reggelig biztosították a környéket – számolt be az Agerpres.