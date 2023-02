Budapest úgy tekint a székelységre, mint falusi rokonokra, Bukarest pedig mint alattvalókra

– Úgy tűnik, Bukarest és Budapest is nyer abból, hogy időnként bizonyos kérdéseket terítékre tesznek. Az erdélyi magyarság egyfajta dzsókere lett hol a román, hol a magyar kormánynak. Másrészt,

– Ön szerint mi lehetett Bogdan Aurescu külügyminiszter fejében, mi lehetett a célja, amikor nemrég azt nyilatkozta, hogy Székelyföld nem létezik, nyilván, számítva arra is, hogy ennek nagy visszhangja lesz?

Mi több, Aurescu ellentmond Iorgának és a krónikás Neculcének is, akik szintén írtak Székelyföldről. No, de ha belépsz a politikába, az olyan mintha egy disznóólba lépnél be, rögtön törölgetni kell a lábad... Jöjjön el Aurescu Sepsiszentgyörgyre, és például a Szalonnafeszten jelentse ki hangosan, „nincs Székelyföld, nincsenek székelyek”. Na, ehhez már nincs bátorsága!

– Lehet a magatartására magyarázat, hogy nem erdélyi születésű?

– Nem föltétlenül. Ez egyfajta politizálás. Ő késztetést érzett arra, hogy reagáljon Németh Zsolt kijelentésére, de szerintem egyiknek sem volt értelme, sem Németh Zsolt gesztusának (a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Facebook-bejegyzésben szögezte le: „A székely zászló addig lobog a magyar közintézmények homlokzatán, amíg a román állam engedélyezi korlátozástól mentes szabad használatát Románia egész területén! Hajrá, székelyek! Hajrá, Erdély!” – szerk. megj.), sem a külügyminiszter reakciójának. Abban a pillanatban, amikor egy kívülálló beszél a székelyekről, ahelyett, hogy az értékeiket hangsúlyozná, csak indulatokat gerjeszt.

Hirdetés

– Több mint száz évvel az úgynevezett „Nagy Egyesülés” után hogy látja, mit nyert Románia Erdéllyel?

– Hatalmasat! Bukovina, a Bánság és Erdély egy olyan Európához tartoztak, amelynek a Regát soha nem volt a része. Nem mindegy, hogy Isztambulban vagy Bécsben van a főváros! A kihívás: összehangolni az eszméket, aspirációkat. Ha nagyon akarunk Európához tartozni, integrálódni, az európai eszmékhez idomulni, meg kell érteni, hogy mindenki egyenrangú polgára ennek az országnak. Ám Budapest úgy tekint a székelységre, mint falusi rokonokra, Bukarest pedig mint alattvalókra...

– És mit nyert Erdély a Regáttal?

– Most könnyeket akar fakasztani? (Nevet!)

– Milyennek látja Székelyföld, Erdély jövőjét?

– Legyen világos: autonómia lesz, de soha nem csak az ország egy részének. Adminisztratív, kulturális, regionális autonómia lesz. Ennek már vannak rügyei, hiszen léteznek regionális igazgatóságok. Ezekből a regionális identitásokból alakul ki a nemzeti identitás, mint ahogy a nemzeti identitásokból lesz európai identitás.