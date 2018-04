„Oda lehet telepedni” a szerzetesek asztalához

Szerzetesek asztalánál: ez a címe annak a kiállításnak, amely csütörtökön délután 18 órakor nyílik meg a Tarisznyás Márton Múzeumban. A látogató itt meggyőződhet róla: az elmúlt ezer évben rengeteget köszönhetett a társadalom a „csuhásoknak”. És ma is. Növényeket honosítottak meg, ételeket, italokat találtak fel, amelyek nélkül nagyon szegény lenne az étrendünk.

Saly Noémitől tudjuk: a szerzetesek nem csak imádkoznak, de állatot nevelnek, kertészkednek és esznek, isznak is • Fotó: Gergely Imre

szabályaik szerint nemcsak a test, hanem a szellem és lélek épségét is szolgálják az ételek.

A szerzetesrendek szigorú szabályai természetesen az étkezésre is kiterjedtek. Ahogy Saly Noémi fogalmaz: olyan egészségesen étkeznek, hogy azt egy fitneszguru is megirigyelhetné,

A paprikát Magyarországon dísznövényként termesztették egykoron, míg egy szerzetes úgy nem döntött, hogy megkóstolja. Valószínűleg keresztet vetett előtte, hiszen tartott tőle, hogy akár mérgező is lehet az a piros hegyes gyümölcs.

De a sörök kedvelői is imába foglalhatják a nevüket. Például ma is számos német vagy belga serfőzdét működtetnek a szerzetesek, persze nem csak a maguk örömére, hanem kereskedelmi céllal is. Így bárki számára hozzáférhetők ezek a különlegességek.

A kiállításon az is kiderül, hogy a „folyékony kenyér” kifejezés sem a kocsmában született. A szigorú böjti időszakban szilárd táplálékot nem vettek magukhoz, de az életben maradáshoz folyadék azért kellett. A sör volt ekkor a kenyerük.

Találóan teszi hozzá Saly Noémi

aki egy hétig így böjtölt, az nem csoda, ha vasárnap már mély vallásos látomásokat tapasztalt.

A kiállítás edényekkel, konyhai eszközökkel, gyógynövények tárolására használt üvegekkel szemlélteti mindezt.

Sorra járja a szerzetesek életének során fölmerülő különféle ételeket: a kenyeret, az ostyát, a bort, a sört, likőröket, gyógyteákat, fűszereket, zöldségeket, gyümölcsöket, a mézet, a húst, a halat és az olajat.

Láthatók még itt kolostorokban írt és használt szakácskönyvek, régi számadáskönyvek, konyhakönyvek is.

Érdemes hát odatelepednünk a szerzetesek asztalához

– olvasható a meghívóban.