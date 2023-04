„Hol az a virág van, ott van az Isten”

Amikor a keresztre feszítését megelőző vasárnap Jézus az Olajfák hegyéről ember még nem ülte szamárcsikón bevonult Jeruzsálembe, az ujjongó nép tiszteletadásképpen pálmaágakkal, az élet, a reménység, a győzelem jelképével integetett neki. Az ezt felelevenítő szertartások már az első századokban gyökeret vertek, előbb a Közel–Keleten, nem sokkal később Konstantinápolyban, majd a 11–12. században Rómában és ezzel párhuzamosan a Kárpát-medencében is. Ám ahol nem volt pálma, mint például Székelyföldön, ott a virágzó fűz vesszőivel helyettesítették.

Mifelénk nevezik barkának, cekónak, pimpónak is, a magyar nyelvterület más részein bárka, cica, cicaberke, cicamaca, cicuska, cicemaca, cicaméce, cicabarka, fűzfacicula, macuka, picus vagy polinga néven is emlegetik. Általában a virágvasárnapot megelőző szombaton szedték, vasárnap a pap megszentelte a templomban, majd hazavitték. Egy istensegítsi (Bukovina) székely mesélte Bosnyák Sándornak:

és újabban a sírokra is szoktunk egy-egy szálat szúrni, s evvel a templomban nyert érdemeket a holtakért ajánlják fel.”

Hasonló szokás dívott Székelyvarságon is, ahol virágvasárnap hazavitt szentelt cekót ember- és állatgyógyítására egyaránt használták. Egy részét az istálló, más részét a lakószoba gerendája alá tűzték, remélve, hogy ezzel minden rossztól, rontástól megóvják magukat és javaikat. Évközben is bevett egy-egy barkaszemet, akinek fájt a torka, de a füstjével gyógyították a frissen borjadzott tehén megduzzadt tőgyét vagy a „mérges” sebet is, míg erős idő közeledtével szentel cekót tettek a tűzre vagy a forró kályhalapra.