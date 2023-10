„Ha a jó Isten megadta, akkor nem szabad elherdálni”

– Igyekszünk arra, hogy csak a legminimálisabb mennyiségben használjunk vegyszereket, viszont ezeket az anyagokat is úgy válogatjuk össze, hogy az emberi szervezet számára ne legyenek károsak. Igazából csak annyi a dolgunk, hogy visszanyúljunk őseink tudásához, akik gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. Szerencsére néhány példány megtalálható bizonyos régebbi típusú szakkönyvekből is, ahol

– Ahhoz, hogy a kistermelők vásárlóinak köre nöhessen, a hipermárketek árai alá kellene menni. Viszont be kell látnunk, hogy nem lehet és valójában nem is kell felvenni a versenyt velük, mert eleve nem olyan intenzív termelésben dolgozunk, nem olyan technikai felszereltséggel, sőt még azt a napszámot sem tudjuk megfizetni, mint a külföldi nagy cégek. Ha a mi termékünk ára magasabb is, mégis annyi előnnyel jár, amire szinte azt lehet mondani, hogy megfizethetetlen.

Ugyanakkor bár a nyers gyümölcs eladás járna a legkevesebb gonddal számunkra, mi arra is törekszünk, hogy amit a jó Isten megadott, azt ne herdáljuk el. Így a gyümölcs minden ehető részét igyekszünk felhasználni, tehát gyümölcsleveket és pálinkát is készítünk.

