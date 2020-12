Betonozás helyett zöld megoldásokat keresnek

• Fotó: Haáz Vince

Tudjuk, hogy egy-egy felhőszakadás esetében vannak olyan kertek, amelyeket elönt a patak vize. Tudjuk, hogy vannak, akik oda vezetik be a szennyvizüket. Szeretnénk megoldást találni minderre, de nem a meder élővilágának elpusztításával, hanem modern, környezetvédelmi szakemberek által javasolt megoldásokkal. A Norvég Alaptól kapott támogatással az országban elsőként fogunk olyan tervet kidolgozni, ami az árvízvédelemre, de a környezetvédelemre is odafigyel

Az ügy azért vált ismét aktuálisa, mert az UnDa Verde környezetvédelmi szervezet képviselői a napokban bejelentették, a Norvég Alapból támogatást nyertek a Malomárok átalakítási munkálataira. Klaus Birthler építész, a szervezet képviselője arról számolt be, hogy miután februárban megállították a Malomárok teljes lebetonozását, megoldásokat kerestek arra, hogy milyen pénzalapokból lehet környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve átalakítani az árkot és a Rózsa-patak medrét.

Az építész arról is beszélt, hogy a vízügyi hatóságokkal és Szászrégen Polgármesteri Hivatalával együttműködve szeretnék megvalósítani ezt a tervüket. Márk Endre jelenlegi polgármester már alpolgármesterként is hangsúlyozta, hogy fontos számára a Malomárok és környékének átalakítása, kerékpárút kialakítása. A városháza most is támogatni fogja azokat a megoldásokat, amelyek zöldebbé, élhetőbbé teszik a várost.

A Maros Vízügyi Hatóság sajtószóvivője, Călin Fokt a Székelyhonnak elmondta, hogy a szászrégeni Malomárok és Rózsa-patak mederkialakítási munkálataira 2019-ben hagytak jóvá, saját alapból 26,6 millió lejt, és el is kezdték a munkálatokat. A Malomárok egy részén betonelemeket helyeztek el, ez az összmunkálat 6,72 százalékát tette ki. A februári közvita nyomán a munkálatokat abbahagyták, nem tudni, hogy egyáltalán lesz-e annak folytatása. Călin Fokt kérdésünkre elmondta, hogy

a közvita után a szászrégeni civilek még nem keresték meg a vízügyi hatóságot, hogy egyeztessenek a javaslataikról.

A hatóság nyitott az együttműködésre, hiszen fontos számára az árvízvédelem.